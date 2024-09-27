Які сорти часнику садити під зиму — п'ять найкращих, які витримають морози

Посадка часнику під зиму. Фото: shutterstock.com

Посадка часнику під зиму — це важливий етап для тих, хто хоче забезпечити себе раннім врожаєм цієї пряності у наступному сезоні. А щоб часник виріс великим, ароматним, відповідав усім необхідним смаковим якостям та пережив найлютіші морози, необхідно обрати правильний сорт.

Новини.LIVE розповідає про п'ять найкращих сортів озимого часнику, які порадують вас раннім щедрим урожаєм, якщо їх посадити восени.

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П'ять найкращих сортів озимого часнику

Ми обрали п'ять найкращих українських сортів часнику, які точно порадують вас щедрим врожаєм та смаковими якостями:

Любаша. На сьогодні цей озимий сорт української селекції вважається найкращим. Рослина формує великі цибулини масою до 130 г, деякі овочі можуть важити до 300-350 г. Смак напівгострий, аромат сильний, покрив білий з рожевими жилками, в голівці 5-8 зубків. До переваг сорту відносять посухостійкість, морозостійкість, хороший імунітет до грибків, невибагливість. Харківський фіолетовий. Сорт створений в Інституті овочівництва і баштанництва НААН. Він утворює 4–6 великих зубців масою близько 30-40 г кожен. М'якоть має біле забарвлення, а лушпиння спочатку біле, з фіолетовими прожилками, а згодом стає повністю фіолетовим. Смак часнику гострий, значно відрізняється від інших сортів. Після посадки здатен витримати у ґрунті 25-градусний мороз. Відрізняється гарним імунітетом до захворювань і гнилі. Гарно зберігається, не втрачаючи смакові якості та вітаміни. Український білий (гуляйпільський). Цей сорт озимого часнику виведений в Запоріжжі. Не стрілкується. Він відрізняється високою врожайністю. Формує плоди, які важать 80-140 г, містять до 16 зубчиків. М'якоть зубка світло-кремова, ніжна, має приємний смак з вираженим часниковим запахом. Софіївський. В исоковрожайний стрілкуючий озимий сорт, здатний витримувати режим знижених температур до -35°C. Стійкий до хвороб та шкідників. Його с творено Уманським сільськогосподарським інститутом. Овочі в ажать близько 50-105 г, проте бувають екземпляри вагою і 125-145 г, складаються з 5-6 великих, компактно розміщених зубків, іноді буває і 9 зубчиків. Суха луска забарвлена в світло-фіолетовий колір, буває з темними бузковими прожилками. Смак гострий, приємний, аромат насичений часниковий. Прометей. Н алежить до сортів озимого часнику, що стрілкується. Виведений в Уманській сільськогосподарській академії України. Вирізняється високими показниками лежкості, стабільною врожайністю, зимостійкістю та посухостійкістю. Головка зазвичай налічує 5-6 великих і соковитих зубків, з молочною м'якоттю, вкриті щільною, сухою лускою світло-фіолетового кольору. Іноді в голівці лише 3-4 зубки, але дуже великих. Маса часнику 60-100 грамів, окремі екземпляри можуть набирати до 120 грамів. М'якоть вирізняється вираженим запахом і гострим смаком.

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