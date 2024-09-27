Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Садимо часник на зиму — які сорти обрати, щоб був великим і стійким до морозів arrow

Садимо часник на зиму — які сорти обрати, щоб був великим і стійким до морозів

27 вересня 2024 03:13
Олександра Ткачук - Редактор
Які сорти часнику садити під зиму — п'ять найкращих, які витримають морози
Посадка часнику під зиму. Фото: shutterstock.com
Олександра Ткачук - Редактор

Посадка часнику під зиму — це важливий етап для тих, хто хоче забезпечити себе раннім врожаєм цієї пряності у наступному сезоні. А щоб часник виріс великим, ароматним, відповідав усім необхідним смаковим якостям та пережив найлютіші морози, необхідно обрати правильний сорт.  

Новини.LIVE розповідає про п'ять найкращих сортів озимого часнику, які порадують вас раннім щедрим урожаєм, якщо їх посадити восени. 

Читайте також:

П'ять найкращих сортів озимого часнику 

Ми обрали п'ять найкращих українських сортів часнику, які точно порадують вас щедрим врожаєм та смаковими якостями:

  1. Любаша. На сьогодні цей озимий сорт української селекції вважається найкращим. Рослина формує великі цибулини масою до 130 г, деякі овочі можуть важити до 300-350 г. Смак напівгострий, аромат сильний, покрив білий з рожевими жилками, в голівці 5-8 зубків. До переваг сорту відносять посухостійкість, морозостійкість, хороший імунітет до грибків, невибагливість.
  2. Харківський фіолетовий. Сорт створений в Інституті овочівництва і баштанництва НААН. Він утворює 4–6 великих зубців масою близько 30-40 г кожен. М'якоть має біле забарвлення, а лушпиння спочатку біле, з фіолетовими прожилками, а згодом стає повністю фіолетовим. Смак часнику гострий, значно відрізняється від інших сортів. Після посадки здатен витримати у ґрунті 25-градусний мороз. Відрізняється гарним імунітетом до захворювань і гнилі. Гарно зберігається, не втрачаючи смакові якості та вітаміни.
  3. Український білий (гуляйпільський). Цей сорт озимого часнику виведений в Запоріжжі. Не стрілкується. Він відрізняється високою врожайністю. Формує плоди, які важать 80-140 г, містять до 16 зубчиків. М'якоть зубка світло-кремова, ніжна, має приємний смак з вираженим часниковим запахом.
  4. Софіївський. Високоврожайний стрілкуючий озимий сорт, здатний витримувати режим знижених температур до -35°C. Стійкий до хвороб та шкідників. Його створено Уманським сільськогосподарським інститутом. Овочі важать близько 50-105 г, проте бувають екземпляри вагою і 125-145 г, складаються з 5-6 великих, компактно розміщених зубків, іноді буває і 9 зубчиків. Суха луска забарвлена в світло-фіолетовий колір, буває з темними бузковими прожилками. Смак гострий, приємний, аромат насичений часниковий. 
  5. Прометей. Належить до сортів озимого часнику, що стрілкується. Виведений в Уманській сільськогосподарській академії України. Вирізняється високими показниками лежкості, стабільною врожайністю, зимостійкістю та посухостійкістю. Головка зазвичай налічує 5-6 великих і соковитих зубків, з молочною м'якоттю, вкриті щільною, сухою лускою світло-фіолетового кольору. Іноді в голівці лише 3-4 зубки, але дуже великих. Маса часнику 60-100 грамів, окремі екземпляри можуть набирати до 120 грамів. М'якоть вирізняється вираженим запахом і гострим смаком. 

 

Раніше ми писали, коли краще посадити часник на зиму за місячним календарем на 2024 рік. 

Нагадаємо, ми розповідали про сім найкращих сортів цибулі, які порадують вас раннім щедрим та смачним урожаєм, якщо їх посадити під зиму.

Також ми підготували місячний посівний календар на жовтень 2024 року, який стане вашим незамінним помічником та допоможе обрати найвдаліші дати для роботи з рослинами. 

врожай овочі поради город часник сорт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 У війську потрібні фахівці в підрозділ ППО — кого запрошують до полку "Азов"

02:20 Пентагон повідомив, що увійде до нового пакета допомоги Україні на 2,4 млрд

01:32 Ухилянт назвав указ про мобілізацію "авторським твором" — що вирішив суд

01:30 Військовий заявив, що замість "бусифікації" краще створювати найману армію

Термінова новина

00:59 В Одесі було чутно вибухи — що відомо про чергову атаку "Шахедів"

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Термінова новина

00:35 У Запорізькій області пролунали вибухи — подробиці ворожої атаки

00:30 ТЦК незаконно виписують заочні штрафи за порушення обліку

00:29 У Дніпрі прогримів вибух — що відомо про обстріл

00:07 Дехто у США хоче змусити Україну віддати Росії території, — Гарріс

00:03 Байден заявив, що Росія не переможе у війні проти України

03:26 У війську потрібні фахівці в підрозділ ППО — кого запрошують до полку "Азов"

02:20 Пентагон повідомив, що увійде до нового пакета допомоги Україні на 2,4 млрд

01:32 Ухилянт назвав указ про мобілізацію "авторським твором" — що вирішив суд

01:30 Військовий заявив, що замість "бусифікації" краще створювати найману армію

Термінова новина

00:59 В Одесі було чутно вибухи — що відомо про чергову атаку "Шахедів"

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Термінова новина

00:35 У Запорізькій області пролунали вибухи — подробиці ворожої атаки

00:30 ТЦК незаконно виписують заочні штрафи за порушення обліку

00:29 У Дніпрі прогримів вибух — що відомо про обстріл

00:07 Дехто у США хоче змусити Україну віддати Росії території, — Гарріс

00:03 Байден заявив, що Росія не переможе у війні проти України

Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Text

18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Text

17:50 Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Text

09:36 Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

Text

08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2024
Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені