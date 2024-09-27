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Садим чеснок на зиму — какие сорта выбрать, чтобы был большим и пережил морозы

27 сентября 2024 03:13
Александра Ткачук - Редактор
Какие сорта чеснока сажать под зиму – пять лучших, которые выдержат морозы.
Посадка чеснока под зиму. Фото: shutterstock.com
Александра Ткачук - Редактор

Посадка чеснока под зиму – важный этап для тех, кто хочет обеспечить себя ранним урожаем этой пряности в следующем сезоне. А чтобы чеснок вырос большим, ароматным, соответствовал всем необходимым вкусовым качествам и пережил самые сильные морозы, необходимо выбрать правильный сорт.

Новости.LIVE рассказывает о пяти лучших сортах озимого чеснока, которые порадуют вас ранним щедрым урожаем, если их посадить осенью.

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Пять лучших сортов озимого чеснока

Мы выбрали пять лучших украинских сортов чеснока, которые порадуют вас щедрым урожаем и вкусовыми качествами:

  1. Любаша. На сегодняшний день этот озимый сорт украинской селекции считается лучшим. Растение формирует крупные луковицы массой до 130 г, некоторые овощи могут весить до 300-350 г. Вкус полуострый, аромат сильный, белый покров с розовыми жилками, в головке 5-8 зубков. К преимуществам сорта относят засухоустойчивость, морозостойкость, хороший иммунитет к грибкам, неприхотливость.
  2. Харьковский фиолетовый. Сорт создан в Институте овощеводства и бахчеводства НААН. Он образует 4-6 больших зубцов массой около 30-40 г. Мякоть имеет белую окраску, а шелуха сначала белая, с фиолетовыми прожилками, а впоследствии становится полностью фиолетовой. Вкус чеснока острый значительно отличается от других сортов. После посадки способен выдержать в почве 25-градусный мороз. Отличается хорошим иммунитетом к заболеваниям и гнили. Хорошо сохраняется, не утрачивая вкусовые качества и витамины.
  3. Украинский белый (гуляйпольский). Выведен в Запорожье, нестрелкующийся, высокоурожайный сорт-двухручка (озимый и яровой). Он формирует плоды, весящие 80-140 г, содержащие до 16 зубчиков. Лежкость длительная, вкус приятный.
  4. Алексеевский. Озимый культивар, продуцирующий большое количество пузырьков. Плоды достигают веса 180-200 г, состоят из 4-5 продолговатых долек с мягким умеренно острым вкусом, покров светло-серый. Высоко устойчив к фузариозу, высокопродуктивный, долго сохраняется.
  5. Парус. Среднеспелый стрелкующийся сорт с высокой урожайностью и отличной лежкостью. Головки весят до 50 г, серый покров с фиолетовыми жилками, вкус жгучий, содержит до 6-8 долек. Зимостойка, не поражается нематодой и гнилью, иногда страдает от пероноспороза.

 

Раньше мы писали, когда лучше посадить чеснок на зиму по лунному календарю на 2024 год.

Напомним, мы рассказывали о семи лучших сортах лука , которые обрадуют вас ранним щедрым и вкусным урожаем, если их посадить под зиму.

Также мы подготовили лунный посевной календарь на октябрь 2024, который станет вашим незаменимым помощником и поможет выбрать самые удачные даты для работы с растениями.

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