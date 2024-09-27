Какие сорта чеснока сажать под зиму – пять лучших, которые выдержат морозы.

Садим чеснок на зиму — какие сорта выбрать, чтобы был большим и пережил морозы
Посадка чеснока под зиму – важный этап для тех, кто хочет обеспечить себя ранним урожаем этой пряности в следующем сезоне. А чтобы чеснок вырос большим, ароматным, соответствовал всем необходимым вкусовым качествам и пережил самые сильные морозы, необходимо выбрать правильный сорт.
Новости.LIVE рассказывает о пяти лучших сортах озимого чеснока, которые порадуют вас ранним щедрым урожаем, если их посадить осенью.
Пять лучших сортов озимого чеснока
Мы выбрали пять лучших украинских сортов чеснока, которые порадуют вас щедрым урожаем и вкусовыми качествами:
- Любаша. На сегодняшний день этот озимый сорт украинской селекции считается лучшим. Растение формирует крупные луковицы массой до 130 г, некоторые овощи могут весить до 300-350 г. Вкус полуострый, аромат сильный, белый покров с розовыми жилками, в головке 5-8 зубков. К преимуществам сорта относят засухоустойчивость, морозостойкость, хороший иммунитет к грибкам, неприхотливость.
- Харьковский фиолетовый. Сорт создан в Институте овощеводства и бахчеводства НААН. Он образует 4-6 больших зубцов массой около 30-40 г. Мякоть имеет белую окраску, а шелуха сначала белая, с фиолетовыми прожилками, а впоследствии становится полностью фиолетовой. Вкус чеснока острый значительно отличается от других сортов. После посадки способен выдержать в почве 25-градусный мороз. Отличается хорошим иммунитетом к заболеваниям и гнили. Хорошо сохраняется, не утрачивая вкусовые качества и витамины.
- Украинский белый (гуляйпольский). Выведен в Запорожье, нестрелкующийся, высокоурожайный сорт-двухручка (озимый и яровой). Он формирует плоды, весящие 80-140 г, содержащие до 16 зубчиков. Лежкость длительная, вкус приятный.
- Алексеевский. Озимый культивар, продуцирующий большое количество пузырьков. Плоды достигают веса 180-200 г, состоят из 4-5 продолговатых долек с мягким умеренно острым вкусом, покров светло-серый. Высоко устойчив к фузариозу, высокопродуктивный, долго сохраняется.
- Парус. Среднеспелый стрелкующийся сорт с высокой урожайностью и отличной лежкостью. Головки весят до 50 г, серый покров с фиолетовыми жилками, вкус жгучий, содержит до 6-8 долек. Зимостойка, не поражается нематодой и гнилью, иногда страдает от пероноспороза.
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