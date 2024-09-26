Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Коли краще посадити часник на зиму — місячний календар arrow

Коли краще посадити часник на зиму — місячний календар

26 вересня 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Коли садити озимий часник на зиму 2024 за місячним календарем — поради
Людина, яка садить часник на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Зазвичай досвідчені дачники садять озимий часник напередодні зими для того, щоб його зубки вкорінилися, а сам він не проріс. Дізнайтеся, коли краще посіяти цю городню культуру в залежності від регіону вашого проживання і за місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Експерти наголошують, що до настання зимового сезону в часника має бути від 12 до 18 корінців завдовжки п’ять-десять сантиметрів, а це зазвичай відбувається десь протягом 35-45 днів. За цей період коріння городньої культури встигає розвинутися, а ось зелена парость не встигає з’явитися.

За словами досвідчених городників, краще садити озимий часник у період із середини вересня до кінця жовтня. Однак, оптимальний час посадки цієї рослини на городі напряму залежить від того, в якому регіоні ви живете і які у вас погодні умови за вікном.

Большой урожай озимого чеснока
Великий врожай озимого часнику. Фото: Freepik

Коли краще посадити озимий часник в різних регіонах

Якщо ви живете на півночі країни, то садити озимий часник вам краще в третій декаді вересня, а якщо в центральних і західних областях — то у першій половині жовтня. Якщо ваш регіон розташований на Закарпатті та у південній частині України, то найкращий час для посадки часнику вважається друга половина жовтня.

Процесс посадки чеснока на огороде
Процес посадки часнику на городі. Фото: Pinterest

Коли краще садити озимий часник згідно з місячним календарем

Перш, ніж садити озимий часник, краще звернутися за допомогою до місячного календаря, який підкаже вам, коли це варто робити. Так, відповідно до цього календаря, восени сприятливими днями для посадки цієї городньої культури вважаються такі дати, як:

  • 30 вересня
  • 18-23 жовтня
  • 27-30 жовтня

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто посипати грядки перед посадкою озимого часнику. 

Раніше ми розповідали про те, що можна посадити на городі поруч із часником. 

Також ми повідомляли про те, як правильно зберігати часник на зимовий період.

врожай поради город часник місячний календар

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:23 Сильний вітер та дощі — які області попередили в Укргідрометцентрі

Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

20:00 Відстрочка у "чужому" ТЦК — чи можна оформити документи не за місцем реєстрації

19:54 У Грузії керівна партія піариться на знищених українських містах — реакція МЗС

19:49 Байден назвав причину, чому він вийшов з президентських перегонів

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

19:47 У Вашингтоні Зеленський та перша леді зустрілися з Джо та Джилл Байденами

19:11 В Одесі затримали активіста — в чому його підозрюють

19:08 У США відреагували на нові ядерні погрози Путіна

19:05 Підтримка відновлення України — скільки країн підписали декларацію

18:51 В Укренерго потішили українців графіком відключень світла на завтра

20:23 Сильний вітер та дощі — які області попередили в Укргідрометцентрі

Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

20:00 Відстрочка у "чужому" ТЦК — чи можна оформити документи не за місцем реєстрації

19:54 У Грузії керівна партія піариться на знищених українських містах — реакція МЗС

19:49 Байден назвав причину, чому він вийшов з президентських перегонів

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

19:47 У Вашингтоні Зеленський та перша леді зустрілися з Джо та Джилл Байденами

19:11 В Одесі затримали активіста — в чому його підозрюють

19:08 У США відреагували на нові ядерні погрози Путіна

19:05 Підтримка відновлення України — скільки країн підписали декларацію

18:51 В Укренерго потішили українців графіком відключень світла на завтра

Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

Text

18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Text

17:50 Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Text

09:36 Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2024
Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Text

17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені