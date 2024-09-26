Коли садити озимий часник на зиму 2024 за місячним календарем — поради

Людина, яка садить часник на городі. Фото: Pinterest

Зазвичай досвідчені дачники садять озимий часник напередодні зими для того, щоб його зубки вкорінилися, а сам він не проріс. Дізнайтеся, коли краще посіяти цю городню культуру в залежності від регіону вашого проживання і за місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Експерти наголошують, що до настання зимового сезону в часника має бути від 12 до 18 корінців завдовжки п’ять-десять сантиметрів, а це зазвичай відбувається десь протягом 35-45 днів. За цей період коріння городньої культури встигає розвинутися, а ось зелена парость не встигає з’явитися.

За словами досвідчених городників, краще садити озимий часник у період із середини вересня до кінця жовтня. Однак, оптимальний час посадки цієї рослини на городі напряму залежить від того, в якому регіоні ви живете і які у вас погодні умови за вікном.

Великий врожай озимого часнику. Фото: Freepik

Коли краще посадити озимий часник в різних регіонах

Якщо ви живете на півночі країни, то садити озимий часник вам краще в третій декаді вересня, а якщо в центральних і західних областях — то у першій половині жовтня. Якщо ваш регіон розташований на Закарпатті та у південній частині України, то найкращий час для посадки часнику вважається друга половина жовтня.

Процес посадки часнику на городі. Фото: Pinterest

Коли краще садити озимий часник згідно з місячним календарем

Перш, ніж садити озимий часник, краще звернутися за допомогою до місячного календаря, який підкаже вам, коли це варто робити. Так, відповідно до цього календаря, восени сприятливими днями для посадки цієї городньої культури вважаються такі дати, як:

30 вересня

18-23 жовтня

27-30 жовтня

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто посипати грядки перед посадкою озимого часнику.

Раніше ми розповідали про те, що можна посадити на городі поруч із часником.

Також ми повідомляли про те, як правильно зберігати часник на зимовий період.