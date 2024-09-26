Когда сажать озимый чеснок на зиму 2024 по лунному календарю — советы

Когда лучше посадить чеснок на зиму — лунный календарь
Обычно опытные дачники сажают озимый чеснок в преддверии зимы для того, чтобы его зубки укоренились, а сам он не пророс. Узнайте, когда лучше посеять эту огородную культуру в зависимости от региона вашего проживания и по лунному календарю.
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Эксперты отмечают, что до наступления зимнего сезона у чеснока должно быть от 12 до 18 корешков длиной пять-десять сантиметров, а это обычно происходит где-то в течение 35-45 дней. За этот период корни огородной культуры успевают развиться, а вот зеленая поросль не успевает появиться.
По словам опытных огородников, лучше сажать озимый чеснок в период с середины сентября по конец октября. Однако, оптимальное время посадки этого растения на огороде напрямую зависит от того, в каком регионе вы живете и какие у вас погодные условия за окном.
Когда лучше посадить озимый чеснок в разных регионах
Если вы живете на севере страны, то сажать озимый чеснок вам лучше в третьей декаде сентября, а если в центральных и западных областях — то в первой половине октября. Если ваш регион расположен на Закарпатье и в южной части Украины, то лучшее время для посадки чеснока считается вторая половина октября.
Когда лучше сажать озимый чеснок согласно лунному календарю
Прежде, чем сажать озимый чеснок, лучше обратиться за помощью к лунному календарю, который подскажет вам, когда это следует делать. Так, согласно этому календарю, осенью благоприятными днями для посадки этой огородной культуры считаются такие даты, как:
- 30 сентября
- 18-23 октября
- 27-30 октября
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