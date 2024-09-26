Когда сажать озимый чеснок на зиму 2024 по лунному календарю — советы

Человек, который садит чеснок на огороде. Фото: Pinterest

Обычно опытные дачники сажают озимый чеснок в преддверии зимы для того, чтобы его зубки укоренились, а сам он не пророс. Узнайте, когда лучше посеять эту огородную культуру в зависимости от региона вашего проживания и по лунному календарю.

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Эксперты отмечают, что до наступления зимнего сезона у чеснока должно быть от 12 до 18 корешков длиной пять-десять сантиметров, а это обычно происходит где-то в течение 35-45 дней. За этот период корни огородной культуры успевают развиться, а вот зеленая поросль не успевает появиться.

По словам опытных огородников, лучше сажать озимый чеснок в период с середины сентября по конец октября. Однако, оптимальное время посадки этого растения на огороде напрямую зависит от того, в каком регионе вы живете и какие у вас погодные условия за окном.

Большой урожай озимого чеснока. Фото: Freepik

Когда лучше посадить озимый чеснок в разных регионах

Если вы живете на севере страны, то сажать озимый чеснок вам лучше в третьей декаде сентября, а если в центральных и западных областях — то в первой половине октября. Если ваш регион расположен на Закарпатье и в южной части Украины, то лучшее время для посадки чеснока считается вторая половина октября.

Процесс посадки чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Когда лучше сажать озимый чеснок согласно лунному календарю

Прежде, чем сажать озимый чеснок, лучше обратиться за помощью к лунному календарю, который подскажет вам, когда это следует делать. Так, согласно этому календарю, осенью благоприятными днями для посадки этой огородной культуры считаются такие даты, как:

30 сентября

18-23 октября

27-30 октября

Напомним, мы писали о том, чем следует посыпать грядки перед посадкой озимого чеснока.

Раньше мы рассказывали о том, что можно посадить на огороде рядом с чесноком.

Также мы сообщали о том, как правильно хранить чеснок на зимний период.