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Озимый чеснок вырастет размером с кулак — чем следует обработать перед посадкой

28 сентября 2024 03:13
Александра Ткачук - Редактор
В чем замочить озимый чеснок перед посадкой, чтобы удвоить урожай — советы огородникам
Посадка озимого чеснока под зиму. Фото: istockphoto.com
Александра Ткачук - Редактор

Посадка чеснока под зиму — ответственный процесс, требующий внимания. Кроме того, что нужно выбрать правильный сорт овоща, еще нужно подготовить его к будущей посадке. Правильная подготовка обеспечит здоровым и щедрым урожаем.

Рассказываем, в чем следует обработать озимый чеснок перед посадкой, чтобы удвоить свой урожай.

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Зачем обрабатывать озимый чеснок перед посадкой

Обработка посадочного материала требуется для:

  • защиты от болезней;
  • улучшение сходства;
  • укрепления иммунитета растения;
  • защиты от вредителей

Таким образом, обработка перед посадкой может существенно увеличить урожайность и качество озимого чеснока.

 

Замочите озимый чеснок в этом растворе – овощ вырастет размером с кулак.
Обработанный чеснок для посадки. Фото: google.com

Замачивание предполагает три этапа:

Первый этап — замочить следует в воде с нитроаммофоской. Необходимо взять 1 ст. л. на 10 литров воды. В таком растворе чеснок оставляют на 24 часа.

Второй этап — замачивание в соли. Необходимо взять 1 ст. л. соли и растворить в литре воды. В солевой раствор зубчики погружают всего на 20 минут.

Третий этап — замачивание в медном купоросе. Возьмите 1 ст. л. купороса на 10 л воды. Чеснок замачивают на 1 минуту, затем дают обсохнуть и высаживают сразу на грядки.

Ранее мы писали о пяти лучших сортах озимого чеснока, которые обрадуют вас ранним щедрым урожаем.

Напомним, мы рассказывали, когда лучше посадить чеснок на зиму по лунному календарю на 2024 год.

Также делимся полезным советом, когда сажать лук на зиму по народным приметам, чтобы вырос большой и сочный.

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