Як покращити врожай перцю кропивою — дієві поради дачникам

Процес збору врожаю червоного і жовтого перцю. Фото: Epic Gardening

Мало хто знає, але звичайна кропива, насправді, має велику цінність для рослин на городі. Нею можна навіть збільшити врожай перцю, але необхідно знати, як саме користуватися цією рослиною, щоб досягти гарних результатів на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чим кропива корисна для перцю

Кропива здатна допомогти перцю на городі швидше рости, не хворіти і давати гарний врожай. Щоб цього всього досягти, необхідно підживлювати цей овоч зеленим "добривом", яке допоможе з кожного куща збирати по одному відру плодів.

Стиглий червоний перець на городі. Фото: Pinterest

Річ у тім, що кропива здатна наситити перець азотом, який зміцнює імунну систему овоча і тим самим захищає його від захворювань.

Як підживити перець кропивою

Дачники з досвідом рекомендують підживлювати перець на городі засобом, де додатковим компонентом є дріжджі. Щоб приготувати ефективний засіб, вам потрібно на третину заповнити бочку свіжою посіченою кропивою і залити її теплою водою.

Приготування добрива з кропиви. Фото: Pinterest

Після цього необхідно додати дріжджовий розчин, для якого потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Сухі дріжджі — десять грамів

Цукор — 100 грамів

Вода — один літр

Розмішайте цукор з дріжджами у воді, ретельно перемішайте, залиште суміш настоятися на три-чотири години і залийте її у бочку з кропивою. Потім накрийте діжку кришкою і залиште на десять або 12 днів, час від часу перемішуючи.

Перш ніж підживлювати перець, процідіть приготовлену суміш і розведіть її з водою в пропорції один до десяти. Приготуйте добриво з розрахунку, що на кожен кущ перцю йде по одному літру суміші.

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