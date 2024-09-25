Навіщо розсипати кавові зерна на городі — чим вони корисні, поради дачникам

Людина, яка тримає кавові зерна в руках. Фото: Freepik

Багато українських дачників завжди намагаються збільшити свій врожай на городі, придумуючи різного роду лайфхаки, зокрема використовуючи навіть популярний напій. Досвідчені городники розповіли, чим корисні кавові зерна на грядках і як ними можна покращити структуру ґрунту.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чим корисні кавові зерна на городі

До складу зерен кави входить азот, який покращує ріст і розвиток рослин на городі, а також інші корисні елементи, які покращують структуру ґрунту. У кавовій гущі залишаються мінерали і органічні кислоти, які також покращують родючість і структуру ґрунту.

Кава у чашці та зерна у мішку. Фото: Pinterest

Крім того, ці корисні елементи роблять коріння рослин міцнішими і стійкішими до зміни температур повітря.

Як підживлювати ґрунт кавовими зернами

У подрібненому вигляді

Щоб підживити ґрунт зернами популярного напою, можете їх просто розкидати у подрібненому вигляді по грядках у кількості п’яти грамів на кожні десять метрів городу. Це допоможе зберегти необхідний рівень кислотності та підтримати родючість ґрунту на наступний сезон.

Подрібнені кавові зерна у тарілці. Фото: SOHA

У вигляді суміші з ґрунтом

Якщо ви хочете підвищити ефективність взаємодії кави з корінням рослин, можете змішати кавові зерна і гущу з ґрунтом. Для цього розсипте каву на городі, після чого перекопайте його. Так можна покращити процес засвоєння корисних елементів з такого добрива.

У вигляді рідкого добрива

Таким добривом потрібно підживлювати рослини навесні, і для цього змішайте подрібнені зерна кави з теплою водою у співвідношенні один до п’яти. Залиште цю суміш настоюватися на одну добу, розбавте водою і поливайте коріння рослин на городі.

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