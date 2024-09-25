Зачем рассыпать кофейные зерна на огороде — чем они полезны, советы дачникам

Человек, держащий кофейные зерна в руках. Фото: Freepik

Много украинских дачников всегда пытаются увеличить свой урожай на огороде, придумывая разного рода лайфхаки, в частности, используя даже популярный напиток. Опытные огородники рассказали, чем полезны кофейные зерна на грядках и как ими можно улучшить структуру почвы.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Чем полезны кофейные зерна на огороде

В состав зерен кофе входит азот, улучшающий рост и развитие растений на огороде, а также другие полезные элементы, улучшающие структуру почвы. В кофейной гуще остаются минералы и органические кислоты, которые также улучшают плодородие и структуру почвы.

Кофе в чашке и зерна в мешке. Фото: Pinterest

Кроме того, эти полезные элементы делают корни растений более крепкими и устойчивыми к изменению температур воздуха.

Как подкармливать почву кофейными зернами

В измельченном виде

Чтобы подкормить почву зернами популярного напитка, можете их просто разбрасывать в измельченном виде по грядкам в количестве пяти грамм на каждые десять метров огорода. Это поможет сохранить необходимый уровень кислотности и поддержать плодородие почвы на следующий сезон.

Измельченные кофейные зерна в тарелке. Фото: SOHA

В виде смеси с грунтом

Если вы хотите повысить эффективность взаимодействия кофе с корнями растений, можете смешать кофейные зерна и гущу с почвой. Для этого рассыпьте кофе на огороде, после чего перекопайте его. Так можно улучшить процесс усвоения полезных элементов из такого удобрения.

В виде жидкого удобрения

Таким удобрением нужно удобрять растения весной, и для этого смешайте измельченные зерна кофе с теплой водой в соотношении один к пяти. Оставьте эту смесь настаиваться на сутки, разбавьте водой и поливайте корни растений на огороде.

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