Как сделать компост из коры деревьев — простые советы опытных огородников

Кора деревьев для приготовления компоста. Фото: clabel.org

Кора деревьев — это не только отличный декоративный материал для цветников и мульча для сада. Она может стать ценным компонентом для приготовления питательного компоста, способного улучшить качество почвы и повысить урожайность огородных культур.

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Какие преимущества компоста из коры

Кора содержит до 20% больше гумуса, чем торф, что делает его идеальным компонентом для компоста. Гумус — это органическое вещество, которое помогает почве сохранять влагу, улучшает ее структуру и обеспечивает растения питательными веществами.

Используйте компост для удобрения овощных культур и цветов, поскольку он улучшает структуру почвы и способствует росту корневой системы.

Как подготовить кору для компостирования

Для того чтобы кора стала частью компоста, нужно ее правильно подготовить. Это можно сделать с помощью следующих шагов:

1. Измельчение. Кора деревьев достаточно жесткая и требует времени для разложения. Чтобы ускорить этот процесс, размельчите кору на фракции размером 10-20 мм. Это обеспечит лучшую аэрацию и более быстрое разложение.

2. Добавление удобрений. Для обогащения компоста важно добавить удобрения:

4-6 кг мочевины — для обеспечения азота;

3 кг суперфосфата — источник фосфора;

2 кг извести — для нейтрализации кислотности.

3. Поливка. После смешивания компонентов пролейте массу водой для увлажнения и активации процесса компостирования.

Кора деревьев для компостирования. Фото: google.com

Контроль процесса компостирования

Во время процесса важно следить за компостом. Признаком того, что масса готова к использованию, исчезновение грибного мицелия, который часто появляется на начальных этапах разложения.

Как хранить компост

Для хранения готового компоста можно использовать полиэтиленовые мешки или специальные контейнеры. Компост должен быть защищен от пересыхания, но сохранять при этом способность к вентиляции.

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