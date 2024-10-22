Як очистити ґрунт від грибків і шкідників — ефективний засіб та поради

Жінка перекопує город восени. Фото: freepik.com

Щоб уникнути появи шкідників та грибкових хвороб рослин, таких як борошниста роса, фітофтороз і сіра гниль, восени обов'язково необхідно провести знезараження ґрунту. Адже за літо в землі накопичується велика кількість шкідливих мікроорганізмів.

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Як підготувати ґрунт до знезараження

Перед тим, як починати знезараження, необхідно ретельно очистити ділянку від залишків рослин. У сухому листі чи корінні можуть ховатися шкідники або розвиватися грибкові спори. Тому очищення грядок від рослинних залишків є обов'язковим кроком.

Наступний крок — перекопування ґрунту на глибину до 15 см. Це дозволяє витягнути на поверхню личинки шкідників, які загинуть від впливу холодного повітря. Якщо на вашій ділянці ґрунт піщаний, його можна не перекопувати, оскільки він менш сприятливий для шкідників.

Городник перекопує землю восени. Фото: shutterstock.com

Чим обробити ґрунт восени

Для знезараження ґрунту вам допоможе простий, але дуже дієвий засіб — фурацилін. Це популярний дешевий аптечний препарат, що має сильні дезінфікуючі властивості та бореться з грибковими хворобами рослин.

Щоб захистити город від грибка та шкідників, достатньо потовкти дві таблетки фурациліну, розчинити їх у відрі води (10 л) та обприскати грядки. Для підсилення ефекту можна додати чайну ложку йоду.

Цей простий метод допоможе знищити грибкові захворювання та підготувати землю до весни, зменшуючи ризик хвороб у майбутньому.

Поради для ефективного знезараження:

Обробляйте ґрунт у суху погоду.

Використовуйте свіжий розчин для максимального ефекту.

Повторіть процедуру навесні для кращого результату.

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