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Что поможет очистить почву от грибков и вредителей — волшебное дешевое средство

22 октября 2024 15:34
Александра Ткачук - Редактор
Как очистить почву от грибков и вредителей — эффективное средство и советы
Женщина перекапывает огород осенью. Фото: freepik.com
Александра Ткачук - Редактор

Чтобы избежать появления вредителей и грибковых болезней растений, таких как мучнистая роса, фитофтороз и серая гниль, осенью обязательно необходимо провести обеззараживание почвы. Ведь за лето в земле скапливается большое количество вредных микроорганизмов.

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Как подготовить почву к обеззараживанию и какое чудодейственное и дешевое средство поможет очистить ваш огород от грибковых болезней и вредителей, узнайте далее в нашем материале.

Как подготовить почву к обеззараживанию

Перед тем как начинать обеззараживание, необходимо тщательно очистить участок от остатков растений. В сухих листьях или корнях могут скрываться вредители или развиваться грибковые споры. Поэтому очищение грядок от растительных остатков является обязательным шагом.

Следующий шаг — перекапывание грунта на глубину до 15 см. Это позволяет вытащить на поверхность личинки вредителей, которые погибнут от воздействия холодного воздуха. Если на вашем участке почва песчаная, ее можно не перекапывать, поскольку она менее благоприятна для вредителей.

 

Как подготовить почву к обеззараживанию
Огородник перекапывает землю осенью. Фото: shutterstock.com

Чем обработать почву осенью

Для обеззараживания почвы вам поможет простое, но очень действенное средство — фурацилин. Это популярный дешевый аптечный препарат, обладающий сильными дезинфицирующими свойствами и борющийся с грибковыми болезнями растений.

Чтобы защитить огород от грибка и вредителей, достаточно растолочь две таблетки фурацилина, растворить их в ведре воды (10 л) и опрыскать грядки. Для усиления эффекта можно добавить чайную ложку йода.

Этот простой метод поможет уничтожить грибковые заболевания и подготовить землю к весне, уменьшая риск болезней в будущем.

Советы для эффективного обеззараживания:

  • Обрабатывайте почву в сухую погоду.
  • Используйте свежий раствор для максимального эффекта.
  • Повторите весной процедуру для лучшего результата.

Ранее мы писали, как эффективно очистить почву от проволочника и майского жука.

Напомним, мы рассказывали, когда и почему мульчирование опилками может навредить почве и растениям.

Также делимся полезным советом, чем обработать сад осенью, чтобы уничтожить тлю.

земля советы огород вредители грибок

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