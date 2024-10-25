Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Годі носитися з лопатою — як з легкістю розпушити ґрунт arrow

Годі носитися з лопатою — як з легкістю розпушити ґрунт

25 жовтня 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Як зробити ґрунт більш родючим — найдієвіші способи
Людина, яка розпушує ґрунт на городі лопатою. Фото: MSN
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви хочете зробити свій ґрунт на городі більш родючим, але не хочете витрачати багато сил на використання лопати, тоді ця інформація для вас. Досвідчені дачники розповіли, якими трьома способами можна швидко й ефективно розпушити землю.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Найкращі способи розпушування ґрунту на городі

Агроперліт

Цей засіб, який можна знайти в будь-якому садовому магазині, покращує обмін повітря і води в ґрунті, а також підтримує оптимальну температуру. Досвідчені дачники рекомендують додавати цей засіб у пропорції один до двох або до трьох разом із землею. 

Це допоможе вам організувати найкраще середовище для рослин, які будуть рости не тільки швидше, а й здоровіше.

Агроперлит
Агроперліт у руці людини. Фото: My Garden Guide

Звичайне вапно

Цей засіб також вважається ефективним для розпушування ґрунту на городі, адже він здатний нейтралізувати надмірний рівень кислотності в землі. До того ж, коли вапно розкладається, з нього виходить кальцій, який зміцнює структуру ґрунту, роблячи його не лише пухким, а й пропускним для вологи і корисних елементів. 

Але дачники рекомендують спочатку за допомогою тест-набору перевірити, який у вашому ґрунті рівень кислотності. Якщо у вас нейтральний або слабокислий ґрунт, тоді не потрібно вапнувати землю, а якщо земля кисла, тоді це необхідно. Робити це краще восени, коли триває підготовка ґрунту до наступного сезону.

Известь
Негашене вапно в пакеті. Фото: скриншот з YouTube

Річковий пісок

Цей засіб робить важкі глинисті ґрунти легкими, розпушуючи землю і надаючи доступ води і повітря до глибин ґрунту. Щоб цей засіб був ефективнішим, поєднайте його з агроперлітом або вапном. Це зробить ваш ґрунт на городі більш продуктивним і живим.

Речной песок
Річковий пісок у руках. Фото: Alamy

Нагадаємо, ми писали про те, як підготувати ґрунт на городі до посадки озимого часнику. 

Раніше ми розповідали про те, як ефективно очистити ґрунт на городі від шкідників і грибків. 

Також ми повідомляли про те, яких помилок варто уникати під час підживлення ґрунту попелом.

ефективні способи поради город ґрунт лайфхаки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:41 Готуйтеся до небезпеки — прогноз погоди в Харкові на вихідні

22:30 На Одещині військовий зберігав набої вдома — що вирішив суд

22:21 Наслідки влучання БпЛА у багатоповерхівку в Києві — жахливі кадри

22:00 В Києві евакуюють мешканців багатоповерхівки, в яку влучив дрон

21:43 Термін дії відстрочок спливає — коли звертатися за продовженням

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

21:40 Зеленський анонсував виплати для підтримки кожного українця

21:28 Вибух у Києві — Кличко повідомив про пожежу у багатоповерхівці

21:13 Чоловік отримав відмову у відстрочці від ТЦК та звернувся до суду

Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

21:03 На Київщині працює ППО — що відомо

22:41 Готуйтеся до небезпеки — прогноз погоди в Харкові на вихідні

22:30 На Одещині військовий зберігав набої вдома — що вирішив суд

22:21 Наслідки влучання БпЛА у багатоповерхівку в Києві — жахливі кадри

22:00 В Києві евакуюють мешканців багатоповерхівки, в яку влучив дрон

21:43 Термін дії відстрочок спливає — коли звертатися за продовженням

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

21:40 Зеленський анонсував виплати для підтримки кожного українця

21:28 Вибух у Києві — Кличко повідомив про пожежу у багатоповерхівці

21:13 Чоловік отримав відмову у відстрочці від ТЦК та звернувся до суду

21:03 На Київщині працює ППО — що відомо

20:47 Шість керівників прокуратур подали у відставку — Костін

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

15 жовтня 2024

09:55 Заміна "старих" доларів на "нові" — які купюри не підлягають обміну в Україні