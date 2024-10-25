Людина, яка розпушує ґрунт на городі лопатою. Фото: MSN

Якщо ви хочете зробити свій ґрунт на городі більш родючим, але не хочете витрачати багато сил на використання лопати, тоді ця інформація для вас. Досвідчені дачники розповіли, якими трьома способами можна швидко й ефективно розпушити землю.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Агроперліт

Цей засіб, який можна знайти в будь-якому садовому магазині, покращує обмін повітря і води в ґрунті, а також підтримує оптимальну температуру. Досвідчені дачники рекомендують додавати цей засіб у пропорції один до двох або до трьох разом із землею.

Це допоможе вам організувати найкраще середовище для рослин, які будуть рости не тільки швидше, а й здоровіше.

Агроперліт у руці людини. Фото: My Garden Guide

Звичайне вапно

Цей засіб також вважається ефективним для розпушування ґрунту на городі, адже він здатний нейтралізувати надмірний рівень кислотності в землі. До того ж, коли вапно розкладається, з нього виходить кальцій, який зміцнює структуру ґрунту, роблячи його не лише пухким, а й пропускним для вологи і корисних елементів.

Але дачники рекомендують спочатку за допомогою тест-набору перевірити, який у вашому ґрунті рівень кислотності. Якщо у вас нейтральний або слабокислий ґрунт, тоді не потрібно вапнувати землю, а якщо земля кисла, тоді це необхідно. Робити це краще восени, коли триває підготовка ґрунту до наступного сезону.

Негашене вапно в пакеті. Фото: скриншот з YouTube

Річковий пісок

Цей засіб робить важкі глинисті ґрунти легкими, розпушуючи землю і надаючи доступ води і повітря до глибин ґрунту. Щоб цей засіб був ефективнішим, поєднайте його з агроперлітом або вапном. Це зробить ваш ґрунт на городі більш продуктивним і живим.

Річковий пісок у руках. Фото: Alamy

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