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Осіння посадка часнику — як підготувати ґрунт і де його краще вирощувати

24 жовтня 2024 22:45
Христина Кучугурна - Редактор
Як підготувати ґрунт до посадки озимого часнику восени — корисні поради
Людина, яка садить часник на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Перш, ніж садити озимий часник на городі, необхідно ретельно підготувати грядку, адже неправильне місце може не тільки нашкодити рослині, а й зіпсувати весь врожай. Досвідчені дачники розповіли, як правильно готувати грядку для посадки часнику і де його краще сіяти.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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При посадці озимого часнику восени важливо не помилитися під час вибору місця на городі, де ви це будете робити. Щоб бути впевненими в тому, що часник дасть гарний врожай, необхідно посадити його там, де йому буде "комфортно". 

Досвідчені городники пояснили, де краще посадити цю рослину на городі та як правильно підготувати ґрунт, щоб результат був хорошим.

Посадка чеснока
Процес посадки часнику на городі. Фото: Garden.eco

Де краще посадити озимий часник

Дачники з досвідом рекомендують посадити озимий часник там, де у вас до цього росли бобові культури. Йдеться про квасолю, боби і горох, після яких часник точно дасть великий врожай. Можна також посадити його також після таких городніх культур, як:

  • Помідори
  • Болгарський перець
  • Картопля
  • Гарбуз
  • Кабачки
  • Огірки
  • Капуста

Досвідчені дачники категорично не радять сіяти озимий часник після таких рослин, як:

  • Баклажани
  • Цибуля
Чеснок
Зубчики часнику на землі. Фото: Pinterest

Як варто підготувати грядку для посадки часнику

Для посадки озимого часнику необхідно обрати некислий ґрунт під сонячними променями. Щойно ви знайшли таке місце, видаліть весь бур’ян і підживіть ґрунт одним з таких добрив, як:

  • Перегній або компост — десять кілограмів
  • Суперфосфат — 50 грамів
  • Сульфат калію — 30 грамів
  • Деревна зола — дві склянки

Потім перекопайте ґрунт і обробіть його спеціальними засобами для боротьби з грибковими хворобами. Тільки після цього можете сміливо садити часник.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна посадити часник на городі незвичайним способом. 

Раніше ми розповідали про те, як зберігати часник взимку, щоб він не зіпсувався. 

Також ми повідомляли про те, чим обробити часник перед посадкою на городі.

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