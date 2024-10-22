Чим не можна підживлювати озимий часник восени — заборонені добрива

Дачниця, яка підживлює часник на городі. Фото: скриншот з YouTube

Восени всі дачники починають активно готувати свій ґрунт на городі для того, щоб садити різні культури, наприклад озимий часник. Однак, щоб виростити найкращий врожай, необхідно знати, якими добривами його в жодному разі не можна "годувати".

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Якими добривами не можна підгодовувати озимий часник

Свіжий гній

Одними з добрив, які можуть зіпсувати врожай озимого часнику, вважається свіжий гній. Річ у тому, що піджививши культуру цим добривом, можна підвищити ризик виникнення опіку на рослині та її корені, адже в складі свіжого гною є багато азоту.

Досвідчені дачники рекомендують зробити свій вибір на користь перегною або компосту, щоб не нашкодити рослині.

Свіжий гній на землі. Фото: Decorexpro

Курячий послід

Цей вид добрива дачники з досвідом також не рекомендують використовувати для підживлення озимого часнику восени. Попри те, що це добриво є натуральним, воно може нашкодити городній культурі сильніше, ніж свіжий гній.

Курячий послід в руках. Фото: Pinterest

Аміачна селітра

Це ще одне добриво, яке краще не використовувати для "годування" часнику в осінній сезон року. Річ у тому, що в складі аміачної селітри також є велика кількість шкідливого для рослин азоту. Якщо ви підживите цим добривом часник, він буде погано укорінюватися і може навіть загинути взимку від холодів.

Аміачна селітра в руках. Фото: House Digest

Вапно

Агрономи також не радять підживлювати озимий часник вапном, адже воно також може залишити опіки на городній культурі.

Підживлення ґрунту на городі вапном. Фото: The Home Depot

Якщо ви почали готувати ґрунт на городі та помітили, що в ньому занадто високий рівень кислотності, можете підсипати золу, щоб привести його до ладу.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно зберігати часник на зиму, щоб він не втратив своїх властивостей.

Раніше ми розповідали про те, чим краще підживлювати озимий часник на городі восени.

Також ми повідомляли про те, які сорти озимого часнику обрати, щоб посадити під зиму.