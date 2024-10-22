Чем нельзя подкармливать озимый чеснок осенью — запрещенные удобрения

Дачница, которая подкармливает чеснок на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Осенью все дачники начинают активно готовить свою почву на огороде для того, чтобы сажать разные культуры, например, озимый чеснок. Однако, чтобы вырастить самый лучший урожай, необходимо знать, какими удобрениями его ни в коем случае нельзя "кормить".

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Свежий навоз

Одним из удобрений, которые могут испортить урожай озимого чеснока, считается свежий навоз. Дело в том, что подпитав культуру этим удобрением, можно повысить риск возникновения ожога на растении и его корнях, ведь в составе навоза есть много азота.

Опытные дачники рекомендуют сделать свой выбор в пользу перегноя или компоста, чтобы не навредить растению.

Свежий навоз на земле. Фото: Decorexpro

Куриный помет

Этот вид удобрения дачники с опытом также не рекомендуют использовать для подкормки озимого чеснока осенью. Несмотря на то, что это удобрение натуральное, оно может навредить огородной культуре сильнее, чем свежий навоз.

Куриный помет в руках. Фото: Pinterest

Аммиачная селитра

Это еще одно удобрение, которое лучше не использовать для кормления чеснока в осенний сезон года. Дело в том, что в составе аммиачной селитры также большое количество вредного для растений азота. Если вы подпитаете этим удобрением чеснок, он будет плохо укореняться и может даже погибнуть зимой от холодов.

Аммиачная селитра в руках. Фото: House Digest

Известь

Агрономы также не советуют подкармливать озимый чеснок известью, ведь он может оставить ожоги на огородной культуре.

Подкормка почвы на огороде известью. Фото: The Home Depot

Если вы начали готовить почву на огороде и заметили, что в ней слишком высокий уровень кислотности, можете подсыпать золу, чтобы привести ее в порядок.

Напомним, мы писали о том, как правильно хранить чеснок на зиму, чтобы он не потерял своих свойств.

Раньше мы рассказывали о том, чем лучше подкармливать озимый чеснок на огороде осенью.

Также мы сообщали о том, какие сорта озимого чеснока выбрать для посадки под зиму.