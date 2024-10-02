Чим підживити часник восени для гарного врожаю — корисні поради дачникам

Людина, яка підживлює часник на городі. Фото: скриншот з YouTube

Всі дачники напевно знають, що часник не потребує особливого догляду, але він, як і решта городніх культур, не може дати гарний врожай на порожньому місці. Щоб виростити найкращий овоч на своїй ділянці, вам потрібно знати, чим його варто підживити восени.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Найкраще осіннє підживлення для часнику

Досвідчені городники впевнені, що часник необхідно підживлювати органічними і мінеральними добривами, а також сидератами. Цей овоч здатний дати гарний врожай у тому випадку, якщо ви посадите його там, де росло жито, ячмінь і гірчиця.

Великий врожай часнику на городі. Фото: Decorexpro

Щоб отримати гарний врожай, скосіть сидерати на городі та перекопайте їх разом із ґрунтом за декілька тижнів до посадки часнику. Сидерати містять ефірні олії, які здатні знищити грибки і віруси в ґрунті.

При осінній посадці часнику необхідно дотримуватися відповідної схеми підживлення. Навесні за декілька тижнів після танення снігу підживіть часник такими добривами, як:

Гній

Борна кислота

Сечовина

А за три тижні скористайтеся такими добривами, як:

Борна кислота

Розчин гною

Якщо ви хочете, щоб у вашого часнику голівки були великими, тоді вам потрібно зробити одну річ. Для цього підживіть часник спочатку гноєм, а потім використайте суперфосфат.

Процес підживлення часнику на городі. Фото: скриншот з YouTube

Оптимальний час для підживлення часнику восени

Досвідчені дачники рекомендують підживлювати грядку для часника щороку, особливо це потрібно, коли ґрунт не такий родючий. Щоб збільшити врожайність цієї городньої культури, краще підживлювати ґрунт перед тим, як ви посадите її.

Обов’язково після цього процесу необхідно залишити овоч у спокої аж до березня.

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