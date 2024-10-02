Чем подкормить чеснок осенью для хорошего урожая — полезные советы дачникам

Человек, подкармливающий чеснок на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Все дачники наверняка знают, что чеснок не нуждается в особом уходе, но он, как и все остальные огородные культуры, не может дать хороший урожай на пустом месте. Чтобы вырастить самый лучший овощ на своем участке, вам нужно знать, чем его стоит подкормить осенью.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Самая лучшая осенняя подкормка для чеснока

Опытные огородники уверены, что чеснок необходимо подпитывать органическими и минеральными удобрениями, а также сидератами. Этот овощ способен дать хороший урожай в том случае, если вы посадите его там, где росла рожь, ячмень и горчица.

Большой урожай чеснока на огороде. Фото: Decorexpro

Чтобы получить хороший урожай, скосите сидераты на огороде и перекопайте их вместе с почвой за несколько недель до посадки чеснока. Сидераты содержат эфирные масла, способные уничтожить грибки и вирусы в почве.

При осенней посадке чеснока необходимо соблюдать соответствующую схему подкормки. Весной через несколько недель после таяния снега подживите чеснок такими удобрениями, как:

Навоз

Борная кислота

Мочевина

А через три недели воспользуйтесь такими удобрениями, как:

Борная кислота

Раствор навоза

Если вы хотите, чтобы у вашего чеснока головки были большими, тогда вам нужно сделать одну вещь. Для этого подпитайте чеснок сначала навозом, а затем используйте суперфосфат.

Процесс подкормки чеснока на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Оптимальное время для подкормки чеснока осенью

Опытные дачники рекомендуют подкармливать грядку для чеснока каждый год, особенно это нужно, когда почва не такая плодородная. Чтобы увеличить урожайность этой огородной культуры, лучше подкармливать почву перед тем, как вы ее посадите.

Обязательно после этого процесса необходимо оставить овощ в покое вплоть до марта.

Напомним, мы писали о том, когда лучше сажать чеснок на своем огороде в преддверии зимы.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно хранить урожай чеснока в зимний сезон.

Также мы сообщали о том, чем следует посыпать грядки на огороде перед посадкой чеснока.