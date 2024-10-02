Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Чеснок "отблагодарит" большими зубочками — чем стоит подкормить овощ осенью arrow

Чеснок "отблагодарит" большими зубочками — чем стоит подкормить овощ осенью

2 октября 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем подкормить чеснок осенью для хорошего урожая — полезные советы дачникам
Человек, подкармливающий чеснок на огороде. Фото: скриншот с YouTube
Кристина Кучугурная - Редактор

Все дачники наверняка знают, что чеснок не нуждается в особом уходе, но он, как и все остальные огородные культуры, не может дать хороший урожай на пустом месте. Чтобы вырастить самый лучший овощ на своем участке, вам нужно знать, чем его стоит подкормить осенью.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Самая лучшая осенняя подкормка для чеснока

Опытные огородники уверены, что чеснок необходимо подпитывать органическими и минеральными удобрениями, а также сидератами. Этот овощ способен дать хороший урожай в том случае, если вы посадите его там, где росла рожь, ячмень и горчица.

Чеснок
Большой урожай чеснока на огороде. Фото: Decorexpro

Чтобы получить хороший урожай, скосите сидераты на огороде и перекопайте их вместе с почвой за несколько недель до посадки чеснока. Сидераты содержат эфирные масла, способные уничтожить грибки и вирусы в почве.

При осенней посадке чеснока необходимо соблюдать соответствующую схему подкормки. Весной через несколько недель после таяния снега подживите чеснок такими удобрениями, как:

  • Навоз
  • Борная кислота
  • Мочевина

А через три недели воспользуйтесь такими удобрениями, как:

  • Борная кислота
  • Раствор навоза

Если вы хотите, чтобы у вашего чеснока головки были большими, тогда вам нужно сделать одну вещь. Для этого подпитайте чеснок сначала навозом, а затем используйте суперфосфат.

Подкормка чеснока
Процесс подкормки чеснока на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Оптимальное время для подкормки чеснока осенью

Опытные дачники рекомендуют подкармливать грядку для чеснока каждый год, особенно это нужно, когда почва не такая плодородная. Чтобы увеличить урожайность этой огородной культуры, лучше подкармливать почву перед тем, как вы ее посадите.

Обязательно после этого процесса необходимо оставить овощ в покое вплоть до марта.

Напомним, мы писали о том, когда лучше сажать чеснок на своем огороде в преддверии зимы.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно хранить урожай чеснока в зимний сезон.

Также мы сообщали о том, чем следует посыпать грядки на огороде перед посадкой чеснока.

овощи советы огород чеснок подкормка

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:22 BookForum во Львове — сколько издательств будут представлены на фестивале в этом году

18:13 Адвокаты объяснили, как обжаловать решение ВВК

18:03 Бизнес одесского короля контрабанды передали государству — что известно

18:03 Во Львовской области произошла стрельба, — СМИ

18:02 ГУР провело масштабную кибератаку на российский финансовый сектор

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

17:54 Хотел 10 тыс. дол. за фиктивную справку об инвалидности — во Львове схватили мошенника

17:52 В Нью-Йорке устроили акцию ко Дню защитников и защитниц Украины — фото

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

17:42 В Украине изменилось гендерное распределение среди опекунов — статистика

17:42 Отказ от повестки — что ждет гражданина дальше

18:22 BookForum во Львове — сколько издательств будут представлены на фестивале в этом году

18:13 Адвокаты объяснили, как обжаловать решение ВВК

18:03 Бизнес одесского короля контрабанды передали государству — что известно

18:03 Во Львовской области произошла стрельба, — СМИ

18:02 ГУР провело масштабную кибератаку на российский финансовый сектор

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

17:54 Хотел 10 тыс. дол. за фиктивную справку об инвалидности — во Львове схватили мошенника

17:52 В Нью-Йорке устроили акцию ко Дню защитников и защитниц Украины — фото

17:42 В Украине изменилось гендерное распределение среди опекунов — статистика

17:42 Отказ от повестки — что ждет гражданина дальше

17:23 Залужный выступил на конференции Консервативной партии Британии — о чем шла речь

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Text

08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября