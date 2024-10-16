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Як зберігати часник на зиму — простий спосіб, що збільшить придатність втричі

16 жовтня 2024 04:17
Олександра Ткачук - Редактор
Як правильно зберігати часник на зиму — простий перевірений спосіб
Чоловік тримає часник у руках. Фото: depositphotos.com
Олександра Ткачук - Редактор

Правильне зберігання врожаю часнику допомагає отримувати корисний та вітамінний продукт впродовж року. Існує безліч способів зберігати цю пряність на зиму. Проте, один особливий давно зарекомендував себе серед городників. Цей метод допоможе уникнути втрати смаку та аромату, а також запобіжить появі цвілі чи псуванню зубців.

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Дізнавайтесь у нашому матеріалі, який незвичайний спосіб зберігання часнику допоможе збільшити термін придатності, щоб ви насолоджувались свіжим продуктом протягом усього зимового сезону. 

 

Простий та дієвий метод зберігання часнику на зиму
Великий врожай часнику. Фото: google.com

Простий та дієвий метод зберігання часнику на зиму 

Щоб зберегти часник на зиму за цим простим способом, вам знадобиться звичайний неглазурований глиняний горщик, який "дихає" та підтримує оптимальну температуру.

Необхідно зробити наступне: 

  1. Виберіть горщик об'ємом 2-3 літри, ретельно вимийте його і просушіть, але не використовуйте мило та інші миючі засоби, адже глина їх вбере й це вплине на якість продукту, що зберігається. 
  2. Використовуйте середні головки часнику без пошкоджень. Великий часник зберігається гірше, може швидше почати гнисти, а маленький — швидко висихає.  
  3. Викладайте часник так, щоб головки не притискалися одна до одної, це допоможе уникнути псування. 
  4. Прикрийте горщик тканиною для захисту від зовнішніх факторів.
  5. Поставте його в темне, сухе місце подалі від опалення та сонця.

Цей метод допоможе зберегти часник свіжим, корисним та смачним аж до самої весни.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо озимий часник проріс ще до настання зими.

Нагадаємо, ми писали про п'ять найкращих сортів озимого часнику, які порадують вас раннім щедрим урожаєм. 

Також ділимося корисною порадою, чим слід обробити озимий часник перед посадкою, щоб подвоїти свій врожай. 

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