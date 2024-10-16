Як правильно зберігати часник на зиму — простий перевірений спосіб

Чоловік тримає часник у руках. Фото: depositphotos.com

Правильне зберігання врожаю часнику допомагає отримувати корисний та вітамінний продукт впродовж року. Існує безліч способів зберігати цю пряність на зиму. Проте, один особливий давно зарекомендував себе серед городників. Цей метод допоможе уникнути втрати смаку та аромату, а також запобіжить появі цвілі чи псуванню зубців.

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Великий врожай часнику. Фото: google.com

Простий та дієвий метод зберігання часнику на зиму

Щоб зберегти часник на зиму за цим простим способом, вам знадобиться звичайний неглазурований глиняний горщик, який "дихає" та підтримує оптимальну температуру.

Необхідно зробити наступне:

Виберіть горщик об'ємом 2-3 літри, ретельно вимийте його і просушіть, але не використовуйте мило та інші миючі засоби, адже глина їх вбере й це вплине на якість продукту, що зберігається. Використовуйте середні головки часнику без пошкоджень. Великий часник зберігається гірше, може швидше почати гнисти, а маленький — швидко висихає. Викладайте часник так, щоб головки не притискалися одна до одної, це допоможе уникнути псування. Прикрийте горщик тканиною для захисту від зовнішніх факторів. Поставте його в темне, сухе місце подалі від опалення та сонця.

Цей метод допоможе зберегти часник свіжим, корисним та смачним аж до самої весни.

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