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Как хранить чеснок на зиму — простой способ увеличить пригодность втрое

16 октября 2024 04:17
Александра Ткачук - Редактор
Как правильно хранить чеснок на зиму — простой проверенный способ
Человек, держащий чеснок в руках. Фото: depositphotos.com
Александра Ткачук - Редактор

Правильное хранение урожая чеснока помогает получать полезный и витаминный продукт в течение года. Существует множество способов сохранять эту пряность на зиму. Однако один особенный давно зарекомендовал себя среди огородников. Этот метод поможет избежать потери вкуса и аромата, а также предотвратит появление плесени или порчи зубцов.

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Узнайте в нашем материале, какой необычный способ хранения чеснока поможет увеличить срок годности, чтобы вы наслаждались свежим продуктом в течение всего зимнего сезона.

 

Простой и действенный метод хранения чеснока на зиму.
Большой урожай чеснока. Фото: google.com

Простой и действенный метод хранения чеснока на зиму

Чтобы сохранить чеснок на зиму этим простым способом, вам понадобится обычный не глазированный глиняный горшок, который "дышит" и поддерживает оптимальную температуру.

Необходимо сделать следующее:

  1. Выберите горшок объемом 2-3 литра, тщательно вымойте его и просушите, но не используйте мыло и другие моющие средства, ведь глина их впитает и это повлияет на качество хранящегося продукта.
  2. Используйте средние головки чеснока без повреждений. Большой чеснок хранится хуже, может быстрее начать гнить, а маленький — быстро высыхает.
  3. Выкладывайте чеснок не плотно так, чтобы головки не прижимались друг к другу, это поможет избежать порчи.
  4. Прикройте горшок тканью для защиты от внешних факторов.
  5. Поставьте его в темное сухое место подальше от отопления и солнца.

Этот метод поможет сохранить чеснок свежим, полезным и вкусным до самой весны.

Ранее мы рассказывали, что делать, если озимый чеснок пророс еще до наступления зимы.

Напомним, мы писали о пяти лучших сортах озимого чеснока, которые обрадуют вас ранним щедрым урожаем.

Также делимся полезным советом, чем следует обработать озимый чеснок перед посадкой, чтобы удвоить свой урожай.

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