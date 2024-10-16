Как правильно хранить чеснок на зиму — простой проверенный способ

Человек, держащий чеснок в руках. Фото: depositphotos.com

Правильное хранение урожая чеснока помогает получать полезный и витаминный продукт в течение года. Существует множество способов сохранять эту пряность на зиму. Однако один особенный давно зарекомендовал себя среди огородников. Этот метод поможет избежать потери вкуса и аромата, а также предотвратит появление плесени или порчи зубцов.

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Большой урожай чеснока. Фото: google.com

Простой и действенный метод хранения чеснока на зиму

Чтобы сохранить чеснок на зиму этим простым способом, вам понадобится обычный не глазированный глиняный горшок, который "дышит" и поддерживает оптимальную температуру.

Необходимо сделать следующее:

Выберите горшок объемом 2-3 литра, тщательно вымойте его и просушите, но не используйте мыло и другие моющие средства, ведь глина их впитает и это повлияет на качество хранящегося продукта. Используйте средние головки чеснока без повреждений. Большой чеснок хранится хуже, может быстрее начать гнить, а маленький — быстро высыхает. Выкладывайте чеснок не плотно так, чтобы головки не прижимались друг к другу, это поможет избежать порчи. Прикройте горшок тканью для защиты от внешних факторов. Поставьте его в темное сухое место подальше от отопления и солнца.

Этот метод поможет сохранить чеснок свежим, полезным и вкусным до самой весны.

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