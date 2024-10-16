Як посадити часник восени, щоб зібрати потрійний врожай — незвичайний спосіб

Людина, яка садить часник на городі. Фото: A Nest With A Yard

Щойно восени позначка на термометрі знижується, дачники з досвідом починають садити часник на городі. Дізнайтеся один секрет, який допоможе вам правильно посадити цей овоч восени і вже навесні отримати потрійний врожай з нього.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Зазвичай дачники садять озимий часник у жовтні, а якщо надворі відповідні погодні умови, то робити це можна і на початку листопада. Та якщо знати один секрет посадки цієї культури, можна досягти гарних результатів у різний період осені.

Процес посадки часника на городі. Фото: Pinterest

Як можна незвичайно посадити часник восени

Дачники з досвідом поділилися доволі простим, але нетиповим методом осінньої посадки часнику на городі. Все, що вам потрібно для цього, — це пластикова пляшка десь на 1,5 літра. Вона допоможе вам прискорити процес посадки цієї культури в декілька разів.

Отже, візьміть пластикову пляшку і відріжте у ній дно, але пробку не прибирайте. Потім надіньте відрізану частину пляшки на руку, а пальці направте до шийки. Після цього помістіть пластикову пляшку в землю, щоб зробити лунки для посадки. Цей інструмент допоможе вам сформувати ідеальні місця для вирощування часнику.

Залишається лише покрити посаджений часник органічним добривом і засипати його зверху землею.

Посадка часнику пластиковою пляшкою. Фото: скриншот з YouTube

Де краще посадити часник

Досвідчені дачники наголошують, що часник краще росте в новому місці, тому щороку садіть його на різних грядках на городі. До того ж, він дасть кращий врожай, якщо ви посадите його там, де у вас росли такі городні культури, як:

Бобові

Картопля

Кабачки

Капуста

Огірки

Полуниця

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити часник на городі восени, щоб отримати гарний врожай.

Раніше ми розповідали про те, що робити, якщо озимий часник проріс до настання заморозків.

Також ми повідомляли про те, коли варто посадити озимий часник восени, щоб він витримав зиму.