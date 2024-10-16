Как посадить чеснок осенью, чтобы собрать тройной урожай — необычный способ

Человек, садящий чеснок на огороде. Фото: A Nest With A Yard

Как только осенью отметка на термометре снижается, дачники с опытом начинают сажать чеснок на огороде. Узнайте один секрет, который поможет вам правильно посадить этот овощ осенью и уже весной получить тройной урожай с него.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Обычно дачники сажают озимый чеснок в октябре, а если на улице соответствующие погодные условия, то делать это можно и в начале ноября. Но если знать один секрет посадки этой культуры, можно добиться хороших результатов в разный период осени.

Процесс посадки чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Как можно необычно посадить чеснок осенью

Дачники с опытом поделились довольно простым, но нетипичным методом осенней посадки чеснока на огороде. Все, что вам нужно для этого, — это пластиковая бутылка где-то на 1,5 литра. Она поможет вам ускорить процесс посадки этой культуры в несколько раз.

Итак, возьмите пластиковую бутылку и отрежьте в ней дно, но пробку не убирайте. Затем наденьте отрезанную часть бутылки на руку, а пальцы направьте в горлышко. После этого поместите пластиковую бутылку в землю, чтобы сделать лунки для посадки. Этот инструмент поможет вам сформировать идеальные места для выращивания чеснока.

Остается только покрыть посаженный чеснок органическим удобрением и засыпать его сверху землей.

Посадка чеснока пластиковой бутылкой. Фото: скриншот с YouTube

Где лучше посадить чеснок

Опытные дачники отмечают, что чеснок лучше растет в новом месте, поэтому каждый год сажайте его на разных грядках на огороде. К тому же, он даст лучший урожай, если вы посадите его там, где у вас росли такие огородные культуры, как:

Бобовые

Картофель

Кабачки

Капуста

Огурцы

Клубника

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить чеснок на огороде, чтобы получить хороший урожай.

Раньше мы рассказывали о том, что делать, если озимый чеснок пророс до наступления заморозков.

Также мы сообщали о том, когда следует посадить озимый чеснок осенью, чтобы он выдержал зиму.