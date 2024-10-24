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Осенняя посадка чеснока — как подготовить почву и где его лучше выращивать

24 октября 2024 22:45
Кристина Кучугурная - Редактор
Как подготовить почву к посадке озимого чеснока осенью — полезные советы
Человек, садящий чеснок на огороде. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Прежде, чем сажать озимый чеснок на огороде, необходимо тщательно подготовить грядку, ведь неправильное место может не только навредить растению, но и испортить весь урожай. Опытные дачники рассказали, как правильно готовить грядку для посадки чеснока и где его лучше сеять.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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При посадке озимого чеснока осенью важно не прогадать при выборе места на огороде, где вы это будете делать. Чтобы быть уверенными в том, что чеснок даст хороший урожай, необходимо посадить его там, где ему будет "комфортно".

Опытные огородники объяснили, где лучше посадить это растение на огороде и как правильно подготовить почву, чтобы результат был хорошим.

Посадка чеснока
Процесс посадки чеснока на огороде. Фото: Garden.eco

Где лучше посадить озимый чеснок

Дачники с опытом советуют высадить озимый чеснок там, где у вас до этого росли бобовые культуры. Речь идет о фасоли, бобах и горохе, после которых чеснок точно даст большой урожай. Можно посадить его также после таких огородных культур, как:

  • Помидоры
  • Болгарский перец
  • Картофель
  • Тыква
  • Кабачки
  • Огурцы
  • Капуста

Опытные дачники категорически не советуют сеять озимый чеснок после таких растений, как:

  • Баклажаны
  • Лук
Чеснок
Зубчики чеснока на земле. Фото: Pinterest

Как следует подготовить грядку для посадки чеснока

Для посадки озимого чеснока необходимо выбрать некислую почву под солнечными лучами. Как только вы нашли такое место, удалите весь сорняк и подживите почву одним из таких удобрений, как:

  • Перегной или компост — десять килограмм
  • Суперфосфат — 50 грамм
  • Сульфат калия — 30 грамм
  • Древесная зола — два стакана

Затем перекопайте почву и обработайте ее специальными средствами для борьбы с грибковыми болезнями. Только после этого можете смело сажать чеснок.

Напомним, мы писали о том, как можно посадить чеснок на огороде необычным способом.

Раньше мы рассказывали о том, как хранить чеснок зимой, чтобы он не испортился.

Также мы сообщали о том, чем обработать чеснок перед посадкой на огороде.

осень растения советы огород чеснок овощи

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