Как подготовить почву к посадке озимого чеснока осенью — полезные советы

Человек, садящий чеснок на огороде. Фото: Pinterest

Прежде, чем сажать озимый чеснок на огороде, необходимо тщательно подготовить грядку, ведь неправильное место может не только навредить растению, но и испортить весь урожай. Опытные дачники рассказали, как правильно готовить грядку для посадки чеснока и где его лучше сеять.

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При посадке озимого чеснока осенью важно не прогадать при выборе места на огороде, где вы это будете делать. Чтобы быть уверенными в том, что чеснок даст хороший урожай, необходимо посадить его там, где ему будет "комфортно".

Опытные огородники объяснили, где лучше посадить это растение на огороде и как правильно подготовить почву, чтобы результат был хорошим.

Процесс посадки чеснока на огороде. Фото: Garden.eco

Где лучше посадить озимый чеснок

Дачники с опытом советуют высадить озимый чеснок там, где у вас до этого росли бобовые культуры. Речь идет о фасоли, бобах и горохе, после которых чеснок точно даст большой урожай. Можно посадить его также после таких огородных культур, как:

Помидоры

Болгарский перец

Картофель

Тыква

Кабачки

Огурцы

Капуста

Опытные дачники категорически не советуют сеять озимый чеснок после таких растений, как:

Баклажаны

Лук

Зубчики чеснока на земле. Фото: Pinterest

Как следует подготовить грядку для посадки чеснока

Для посадки озимого чеснока необходимо выбрать некислую почву под солнечными лучами. Как только вы нашли такое место, удалите весь сорняк и подживите почву одним из таких удобрений, как:

Перегной или компост — десять килограмм

Суперфосфат — 50 грамм

Сульфат калия — 30 грамм

Древесная зола — два стакана

Затем перекопайте почву и обработайте ее специальными средствами для борьбы с грибковыми болезнями. Только после этого можете смело сажать чеснок.

Напомним, мы писали о том, как можно посадить чеснок на огороде необычным способом.

Раньше мы рассказывали о том, как хранить чеснок зимой, чтобы он не испортился.

Также мы сообщали о том, чем обработать чеснок перед посадкой на огороде.