Как подготовить почву к посадке озимого чеснока осенью — полезные советы

Осенняя посадка чеснока — как подготовить почву и где его лучше выращивать
Прежде, чем сажать озимый чеснок на огороде, необходимо тщательно подготовить грядку, ведь неправильное место может не только навредить растению, но и испортить весь урожай. Опытные дачники рассказали, как правильно готовить грядку для посадки чеснока и где его лучше сеять.
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При посадке озимого чеснока осенью важно не прогадать при выборе места на огороде, где вы это будете делать. Чтобы быть уверенными в том, что чеснок даст хороший урожай, необходимо посадить его там, где ему будет "комфортно".
Опытные огородники объяснили, где лучше посадить это растение на огороде и как правильно подготовить почву, чтобы результат был хорошим.
Где лучше посадить озимый чеснок
Дачники с опытом советуют высадить озимый чеснок там, где у вас до этого росли бобовые культуры. Речь идет о фасоли, бобах и горохе, после которых чеснок точно даст большой урожай. Можно посадить его также после таких огородных культур, как:
- Помидоры
- Болгарский перец
- Картофель
- Тыква
- Кабачки
- Огурцы
- Капуста
Опытные дачники категорически не советуют сеять озимый чеснок после таких растений, как:
- Баклажаны
- Лук
Как следует подготовить грядку для посадки чеснока
Для посадки озимого чеснока необходимо выбрать некислую почву под солнечными лучами. Как только вы нашли такое место, удалите весь сорняк и подживите почву одним из таких удобрений, как:
- Перегной или компост — десять килограмм
- Суперфосфат — 50 грамм
- Сульфат калия — 30 грамм
- Древесная зола — два стакана
Затем перекопайте почву и обработайте ее специальными средствами для борьбы с грибковыми болезнями. Только после этого можете смело сажать чеснок.
Напомним, мы писали о том, как можно посадить чеснок на огороде необычным способом.
Раньше мы рассказывали о том, как хранить чеснок зимой, чтобы он не испортился.
Также мы сообщали о том, чем обработать чеснок перед посадкой на огороде.
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