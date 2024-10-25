Как сделать почву более плодородной — самые действенные способы

Человек, который разрыхляет почву на огороде лопатой. Фото: MSN

Если вы хотите сделать свою почву на огороде более плодородной, но не хотите тратить много сил на использование лопаты, тогда эта информация для вас. Опытные дачники рассказали, какими тремя способами можно быстро и эффективно разрыхлить землю.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Агроперлит

Это средство, которое можно найти в любом садовом магазине, улучшает обмен воздуха и воды в почве, а также поддерживает оптимальную температуру. Опытные дачники рекомендуют добавлять это средство в пропорции один к двум или трем вместе с землей.

Это поможет вам организовать самую лучшую среду для растений, которые будут расти не только быстрее, но и здоровее.

Агроперлит в руке человека. Фото: My Garden Guide

Обычная известь

Это средство также считается эффективным для разрыхления почвы на огороде, ведь он способен нейтрализовать чрезмерный уровень кислотности в земле. К тому же, когда известь разлагается, из нее выходит кальций, который укрепляет структуру почвы, делая ее не только рыхлой, но и пропускной для влаги и полезных элементов.

Но дачники рекомендуют сначала с помощью тест-набора проверить, какой у вашей почвы уровень кислотности. Если у вас нейтральная или слабокислая почва, тогда не нужно известковать землю, а если земля кислая, тогда это необходимо. Делать это лучше осенью, когда идет подготовка почвы к следующему сезону.

Негашеная известь в пакете. Фото: скриншот с YouTube

Речной песок

Это средство делает тяжелые глинистые грунты легкими, разрыхляя землю и предоставляя доступ воды и воздуха к глубинам почвы. Чтобы это средство было более эффективным, соедините его с агроперлитом или известью. Это сделает вашу почву на огороде более продуктивной и живой.

Речной песок в руках. Фото: Alamy

Напомним, мы писали о том, как подготовить почву на огороде к посадке озимого чеснока.

Раньше мы рассказывали о том, как эффективно очистить почву на огороде от вредителей и грибков.

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