Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Хватит носиться с лопатой — как с легкостью разрыхлить почву arrow

Хватит носиться с лопатой — как с легкостью разрыхлить почву

25 октября 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Как сделать почву более плодородной — самые действенные способы
Человек, который разрыхляет почву на огороде лопатой. Фото: MSN
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы хотите сделать свою почву на огороде более плодородной, но не хотите тратить много сил на использование лопаты, тогда эта информация для вас. Опытные дачники рассказали, какими тремя способами можно быстро и эффективно разрыхлить землю.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

Читайте также:

Самые лучшие способы рыхления почвы на огороде

Агроперлит

Это средство, которое можно найти в любом садовом магазине, улучшает обмен воздуха и воды в почве, а также поддерживает оптимальную температуру. Опытные дачники рекомендуют добавлять это средство в пропорции один к двум или трем вместе с землей.

Это поможет вам организовать самую лучшую среду для растений, которые будут расти не только быстрее, но и здоровее.

Агроперлит
Агроперлит в руке человека. Фото: My Garden Guide

Обычная известь

Это средство также считается эффективным для разрыхления почвы на огороде, ведь он способен нейтрализовать чрезмерный уровень кислотности в земле. К тому же, когда известь разлагается, из нее выходит кальций, который укрепляет структуру почвы, делая ее не только рыхлой, но и пропускной для влаги и полезных элементов.

Но дачники рекомендуют сначала с помощью тест-набора проверить, какой у вашей почвы уровень кислотности. Если у вас нейтральная или слабокислая почва, тогда не нужно известковать землю, а если земля кислая, тогда это необходимо. Делать это лучше осенью, когда идет подготовка почвы к следующему сезону.

Известия
Негашеная известь в пакете. Фото: скриншот с YouTube

Речной песок

Это средство делает тяжелые глинистые грунты легкими, разрыхляя землю и предоставляя доступ воды и воздуха к глубинам почвы. Чтобы это средство было более эффективным, соедините его с агроперлитом или известью. Это сделает вашу почву на огороде более продуктивной и живой.

Речной песок
Речной песок в руках. Фото: Alamy

Напомним, мы писали о том, как подготовить почву на огороде к посадке озимого чеснока.

Раньше мы рассказывали о том, как эффективно очистить почву на огороде от вредителей и грибков.

Также мы сообщали о том, каких ошибок следует избегать во время подкормки почвы пеплом.

эффективные способы советы огород почва лайфхаки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:30 На Одесчине военный хранил патроны дома — что решил суд

22:21 Последствия попадания БпЛА в многоэтажку в Киеве — ужасные кадры

22:00 В Киеве эвакуируют жителей многоэтажки, в которую попал дрон

21:43 Срок действия отсрочек истекает — когда обращаться за продлением

21:40 Зеленский анонсировал выплаты для поддержки каждого украинца

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

21:28 Взрыв в Киеве — Кличко сообщил о пожаре в многоэтажке

21:13 Мужчина получил отказ в отсрочке от ТЦК и обратился в суд

Text

21:07 Нардеп назвал, из-за чего в Украине повысится показатель ВВП

21:03 В Киевской области работает ПВО — что известно

20:47 Шесть руководителей прокуратур подали в отставку — Костин

22:30 На Одесчине военный хранил патроны дома — что решил суд

22:21 Последствия попадания БпЛА в многоэтажку в Киеве — ужасные кадры

22:00 В Киеве эвакуируют жителей многоэтажки, в которую попал дрон

21:43 Срок действия отсрочек истекает — когда обращаться за продлением

21:40 Зеленский анонсировал выплаты для поддержки каждого украинца

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

21:28 Взрыв в Киеве — Кличко сообщил о пожаре в многоэтажке

21:13 Мужчина получил отказ в отсрочке от ТЦК и обратился в суд

21:03 В Киевской области работает ПВО — что известно

20:47 Шесть руководителей прокуратур подали в отставку — Костин

20:38 Зеленский планирует привлечь граждан к разработке Плана победы

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

Text

21:07 Нардеп назвал, из-за чего в Украине повысится показатель ВВП

Text

19:46 Эксперт заявил о критической нехватке специалистов-коммунальщиков

Text

17:56 Сырский раскрыл правду о боях в Курской области — эфир Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп резко высказался относительно реформы МСЭК

Text

13:59 Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

13:20 Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

Text

13:01 Кремень объяснил, как будут наказывать нарушителей закона о языке

Text

11:25 Кремень объяснил, почему радиодиктант читает лучший тандем

Text

08:04 За кого в США будут голосовать на выборах — результаты опроса

Text

08:00 Зеленский озвучил новый план усиления Украины — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре

15 октября 2024

09:55 Замена "старых" долларов на "новые" — какие купюры не подлежат обмену в Украине