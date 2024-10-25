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Що посадити на дачі у листопаді 2024 — список корисних рослин

25 жовтня 2024 15:34
Олександра Ткачук - Редактор
Які рослини можна посадити у листопаді 2024 — список корисних культур та поради
Пара восени садить квіти в саду. Фото: freepik.com
Олександра Ткачук - Редактор

Листопад — це ще далеко не кінець сезону для садівників. Навпаки, якщо погодні умови сприятливі, можна ще встигнути висадити деякі культури, які принесуть врожай або гарне цвітіння наступного року. Температура ґрунту, вологість і відсутність тривалих заморозків — це ключові фактори для пізньої осінньої посадки.

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Рослини, які можна посадити у листопаді

Тюльпани

Температура посадки: від +7°C до +10°C. 

Особливості: тюльпани саджають на сонячних ділянках або у півтіні, у добре дренованих ґрунтах. Пізня посадка допомагає уникнути поширення грибкових захворювань, таких як сіра гниль. Для дренажу можна використовувати пісок або торф.

Практична порада: перед посадкою дайте ґрунту добре зволожитися, але не допускайте застою води.

Нарциси

Температура посадки: не нижче +10 °C.

Особливості: нарциси віддають перевагу суглинку, добре переносять сонце та півтінь. Кислі ґрунти для них не підходять, тому можна додати трохи вапна для нейтралізації кислотності.

Практична порада: використовуйте пісок або торф для покращення дренажу, що допоможе уникнути застою води, який може пошкодити кореневу систему.

 

Рослини, які можна посадити у листопаді
Посадка квітів під зиму. Фото: shutterstock.com

Яблуні

Час посадки: перша половина листопада.

Оптимальна температура для посадки: вдень +10...+15 °C, а вночі — близько +5 °C. 

Особливості: для пізньої посадки вибирайте зимостійкі сорти. Садіть яблуні у добре освітлених місцях, на відстані 3х3 м, щоб забезпечити достатньо простору для кореневої системи.

Практична порада: оптимальними для яблунь є піщані та суглинкові ґрунти з рН близьким до 7. Після посадки забезпечте регулярне зволоження, але без застою води.

 

Що посадити на дачі у листопаді 2024 — список корисних рослин
Посадка саджанця у відкритий ґрунт восени. Фото: freepik.com

Ягідні культури

Що можна садити: аґрус, смородину, ожину, іргу.

Особливості: багато ягідних чагарників можна висаджувати навіть у листопаді, якщо ґрунт ще не промерз. Обирайте зимостійкі сорти та світлолюбні культури, які гарно ростуть на слабокислих ґрунтах.

Практична порада: ожина, зокрема, добре вродить на піщаних і чорноземних ґрунтах з рівнем рН 5,5-6,5. Забезпечте гарний дренаж і сонячне місце для посадки.

Ревінь

Переваги: ревінь — це багаторічна холодостійка культура, яку слід посадити восени для тривалого врожаю наступного сезону.

Особливості: садіть ревінь на сонячній ділянці або у півтіні, на легких родючих ґрунтах. Глибина посадки насіння — 2-3 см.

Практична порада: при осінній посадці не поливайте ревінь надмірно, адже осіння волога природно зволожить ґрунт.

Раніше ми розповідали, що потрібно встигнути зробити на городі до кінця жовтня.

Нагадаємо, ми писали, як зробити садовий вар для лікування дерев.

Також ділимося корисною порадою, чим обробити сад восени, щоб знищити попелицю.

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