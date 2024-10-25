Які рослини можна посадити у листопаді 2024 — список корисних культур та поради

Пара восени садить квіти в саду. Фото: freepik.com

Листопад — це ще далеко не кінець сезону для садівників. Навпаки, якщо погодні умови сприятливі, можна ще встигнути висадити деякі культури, які принесуть врожай або гарне цвітіння наступного року. Температура ґрунту, вологість і відсутність тривалих заморозків — це ключові фактори для пізньої осінньої посадки.

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Рослини, які можна посадити у листопаді

Тюльпани

Температура посадки: від +7°C до +10°C.

Особливості: тюльпани саджають на сонячних ділянках або у півтіні, у добре дренованих ґрунтах. Пізня посадка допомагає уникнути поширення грибкових захворювань, таких як сіра гниль. Для дренажу можна використовувати пісок або торф.

Практична порада: перед посадкою дайте ґрунту добре зволожитися, але не допускайте застою води.

Нарциси

Температура посадки: не нижче +10 °C.

Особливості: нарциси віддають перевагу суглинку, добре переносять сонце та півтінь. Кислі ґрунти для них не підходять, тому можна додати трохи вапна для нейтралізації кислотності.

Практична порада: використовуйте пісок або торф для покращення дренажу, що допоможе уникнути застою води, який може пошкодити кореневу систему.

Посадка квітів під зиму. Фото: shutterstock.com

Яблуні

Час посадки: перша половина листопада.

Оптимальна температура для посадки: вдень +10...+15 °C, а вночі — близько +5 °C.

Особливості: для пізньої посадки вибирайте зимостійкі сорти. Садіть яблуні у добре освітлених місцях, на відстані 3х3 м, щоб забезпечити достатньо простору для кореневої системи.

Практична порада: оптимальними для яблунь є піщані та суглинкові ґрунти з рН близьким до 7. Після посадки забезпечте регулярне зволоження, але без застою води.

Посадка саджанця у відкритий ґрунт восени. Фото: freepik.com

Ягідні культури

Що можна садити: аґрус, смородину, ожину, іргу.

Особливості: багато ягідних чагарників можна висаджувати навіть у листопаді, якщо ґрунт ще не промерз. Обирайте зимостійкі сорти та світлолюбні культури, які гарно ростуть на слабокислих ґрунтах.

Практична порада: ожина, зокрема, добре вродить на піщаних і чорноземних ґрунтах з рівнем рН 5,5-6,5. Забезпечте гарний дренаж і сонячне місце для посадки.

Ревінь

Переваги: ревінь — це багаторічна холодостійка культура, яку слід посадити восени для тривалого врожаю наступного сезону.

Особливості: садіть ревінь на сонячній ділянці або у півтіні, на легких родючих ґрунтах. Глибина посадки насіння — 2-3 см.

Практична порада: при осінній посадці не поливайте ревінь надмірно, адже осіння волога природно зволожить ґрунт.

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