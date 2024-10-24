Як зробити садовий вар для лікування ран на деревах — поради та найкращий рецепт

Лікування дерев садовим варом. Фото: dreamstime.com

Догляд за садовими деревами включає не лише полив і підживлення, але й своєчасне лікування пошкоджень на корі. Рани, тріщини та місця спилювання можуть стати воротами для шкідників та інфекцій, тому важливо їх обробляти. Один із найефективніших засобів для цього — садовий вар. Його можна легко приготувати вдома.

Читайте також:

Новини.LIVE пропонує простий та цілющий рецепт садового вару від досвідчених садівників, який допоможе залікувати дерево, сприяючи швидшому відновленню кори.

Що таке садовий вар і чому його потрібно використовувати

Садовий вар — це спеціальна суміш для обробки пошкоджень на деревах, що утворює захисний шар на місці рани.

Вар захищає деревину від проникнення:

вологи;

грибкових захворювань;

інфекцій;

шкідників.

Нанесення садового вару після обрізки чи травм є необхідним заходом, оскільки залишені відкриті рани можуть значно знизити життєздатність дерева.

Лікування дерев садовим варом. Фото: google.com

Як приготувати садовий вар вдома своїми руками

Для приготування садового вару вам знадобляться лише два компоненти, які легко знайти:

Деревна смола . Її можна отримати безпосередньо з ран дерев або купити у садовому магазині.

. Її можна отримати безпосередньо з ран дерев або купити у садовому магазині. Деревна зола. Вона потрібна для змішування та створення пастоподібної консистенції.

Покрокова інструкція приготування цілющого садового вару:

Розігрійте смолу. Помістіть її в металевий посуд і підігрійте на слабкому вогні до рідкого стану. Змішайте компоненти. Додайте деревну золу у пропорції 1:1 до смоли та ретельно перемішайте, щоб отримати однорідну масу. Нанесення. За допомогою пензлика або шпателя нанесіть отриманий садовий вар на пошкоджені місця на деревах. Суміш повинна повністю покривати рану. Враховуйте, що смола після застигання вже не придатна до використання, тому вар наносять доки суміш рідка, він може бути достатньо теплим.

Практичні поради

Час обробки. Найкращий час для застосування садового вару — це весна та осінь, коли дерева не знаходяться в активній фазі росту.

Чистота інструментів. Переконайтесь, що інструменти, якими ви наносите вар, чисті, можна навіть сказати стерильні. Це допоможе уникнути зараження рани.

Товщина шару. Наносьте вар рівномірно, уникаючи надто товстого шару, який може перешкоджати природному загоєнню.

Садовий вар — це простий і ефективний засіб для захисту дерев від пошкоджень. Його легко приготувати з доступних матеріалів, і він стане надійним помічником у догляді за садом. Не забувайте оглядати дерева, щоб вчасно виявити та лікувати можливі пошкодження, і ваші рослини залишатимуться здоровими та сильними протягом багатьох років.

Раніше ми розповідали, як правильно і коли слід білити дерева в саду восени.

Нагадаємо, ми писали, який простий та ефективний засіб слід використати восени, щоб врятувати сад від попелиці.

Також ділимося корисною порадою, як омолодити стару яблуню в саду за допомогою іржавого цвяха.