Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Коли і як правильно садити липу восени — корисні поради дачникам arrow

Коли і як правильно садити липу восени — корисні поради дачникам

17 жовтня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Коли можна садити липу восени — як це правильно робити, поради садівникам
Людина, яка зриває липу з дерева. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Липа — це не лише красиве пишне дерево, це ще й смачний, а головне — корисний чай. Якщо у вас є власна ділянка і бажання виростити "джерело вітамінів" у своєму саду найближчим часом, вам слід знати, як саме це робити і коли краще висаджувати липу восени.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

Читайте також:

Правила посадки липи в осінній сезон

Як правильно садити липу восени — що пам’ятати

Перш, ніж садити це дерево у своєму саду, необхідно знати, як швидко воно розростається, яких розмірів сягає і як впливає на довкілля. До того ж треба знати і те, скільки поливів і підживлення потребує липа, а також скільки простору їй потрібно.

Висаджуючи липу в саду, яма повинна бути вдвічі більша за коріння дерева, а ґрунт краще змішувати з органічними елементами. Якщо ви садите молоді саджанці, біля них треба встановлювати опору, щоб стовбур ріс рівним. 

Оскільки липа має глибоке коріння, її не потрібно регулярно поливати після вкорінення. Але якщо надворі немає опадів тривалий час, вам потрібно здійснювати додатковий полив, щоб підтримувати здоров’я і життя цього дерева.

Липа
Дерево з липою в саду. Фото: Pixabay

Коли краще садити липу в осінній сезон

До моменту посадки липи в саду варто готуватися з осені, тобто саме  в цей період краще садити саджанці. Висаджувати це дерево краще рано восени, коли стовпчики термометрів вже не такі високі, але надворі досить тепло для коріння. 

Посадивши липу восени, ви даєте їй можливість укорінюватися перед настання зимових холодів. Однак варто пам’ятати, що липове дерево вміє добре витримувати низькі температури повітря, тому не варто боятися, що воно замерзне взимку.

Посадка дерева
Люди, які висаджують дерево. Фото: Gardener Supplies

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно обрізати грушеве дерево в листопаді. 

Раніше ми розповідали про те, коли краще посадити яблуню в саду восени.

Також ми повідомляли про те, який сорт журавлини можна посадити на українській дачі.

осінь дерева поради сад липа

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:39 Шпигували за поставками на фронт — в Одесі затримали двох російських агентів

16:39 Міністр оборони Литви пояснив, що потрібно для того, аби зупинити війну

16:08 В Україні здорожчає інтернет — чому провайдери піднімають ціни

16:00 Погода, як узимку — завтра Львів накриють заморозки та тумани

15:56 Чорне море перетворюється на Мертве — як РФ знищує дельфінів

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

15:27 У Сумах було чути гучний вибух

15:26 В Одесі бізнесмен обманув державу на 15 млн грн — подробиці

15:26 Зеленський попередив про наслідки, якщо партнери не підтримають План перемоги

15:25 Україна планує продавати держбанки — Зеленський підписав закон

15:25 Паспорт і шлюб — які ще послуги недоступні без військового квитка

16:39 Шпигували за поставками на фронт — в Одесі затримали двох російських агентів

16:39 Міністр оборони Литви пояснив, що потрібно для того, аби зупинити війну

16:08 В Україні здорожчає інтернет — чому провайдери піднімають ціни

16:00 Погода, як узимку — завтра Львів накриють заморозки та тумани

15:56 Чорне море перетворюється на Мертве — як РФ знищує дельфінів

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

15:27 У Сумах було чути гучний вибух

15:26 В Одесі бізнесмен обманув державу на 15 млн грн — подробиці

15:26 Зеленський попередив про наслідки, якщо партнери не підтримають План перемоги

15:25 Україна планує продавати держбанки — Зеленський підписав закон

15:25 Паспорт і шлюб — які ще послуги недоступні без військового квитка

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

Text

13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Text

13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

Text

08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

Text

07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

Text

01:55 Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

00:13 Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

16 жовтня 2024
Text

19:48 В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

Text

18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують