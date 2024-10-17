Коли можна садити липу восени — як це правильно робити, поради садівникам

Людина, яка зриває липу з дерева. Фото: Freepik

Липа — це не лише красиве пишне дерево, це ще й смачний, а головне — корисний чай. Якщо у вас є власна ділянка і бажання виростити "джерело вітамінів" у своєму саду найближчим часом, вам слід знати, як саме це робити і коли краще висаджувати липу восени.

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Як правильно садити липу восени — що пам’ятати

Перш, ніж садити це дерево у своєму саду, необхідно знати, як швидко воно розростається, яких розмірів сягає і як впливає на довкілля. До того ж треба знати і те, скільки поливів і підживлення потребує липа, а також скільки простору їй потрібно.

Висаджуючи липу в саду, яма повинна бути вдвічі більша за коріння дерева, а ґрунт краще змішувати з органічними елементами. Якщо ви садите молоді саджанці, біля них треба встановлювати опору, щоб стовбур ріс рівним.

Оскільки липа має глибоке коріння, її не потрібно регулярно поливати після вкорінення. Але якщо надворі немає опадів тривалий час, вам потрібно здійснювати додатковий полив, щоб підтримувати здоров’я і життя цього дерева.

Дерево з липою в саду. Фото: Pixabay

Коли краще садити липу в осінній сезон

До моменту посадки липи в саду варто готуватися з осені, тобто саме в цей період краще садити саджанці. Висаджувати це дерево краще рано восени, коли стовпчики термометрів вже не такі високі, але надворі досить тепло для коріння.

Посадивши липу восени, ви даєте їй можливість укорінюватися перед настання зимових холодів. Однак варто пам’ятати, що липове дерево вміє добре витримувати низькі температури повітря, тому не варто боятися, що воно замерзне взимку.

Люди, які висаджують дерево. Фото: Gardener Supplies

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