Які сорти журавлини можна посадити на городі — поради дачникам

Жінка, яка тримає журавлину в руках. Фото: Pinterest

В Україні журавлину зараз не всюди продають, адже вона повинна рости в специфічних умовах. Однак, існує цілий ряд сортів цієї рослини, які можна сміливо вирощувати на українських дачах і, більш того, отримувати завжди гарний результат.

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Спосіб посадки цієї рослини залежить від того, який ґрунт на вашій городній ділянці. Наприклад, якщо у вас поруч ґрунтові води, а ґрунт — це торфовище, тоді треба садити невкорінені живці або ж в касетах вкорінені. Але після посадки їх необхідно поливати.

А якщо на вашому городі лужний або нейтральний ґрунт, тоді журавлину треба садити в насипи завширшки 1,2 метри, накриваючи агроволокном. Щоб не пропагадати, треба знати, які саме сорти можна сміливо садити на дачах в Україні.

Стигла журавлина на городі. Фото: Pexels

Які сорти журавлини підходять для українських городів

Фахівці рекомендують українцям звернути увагу на деякі сорти журавлини, які гарно себе зарекомендували серед дачників із досвідом. Тож, експерти рекомендують посадити на своєму городі журавлину таких сортів, як:

Ben Lear

Wilcox

Stevens

Piligrim

Початок росту дерева журавлини. Фото: Pixabay

Які особливості цих сортів

Сорт журавлини Ben Lear можна збирати вже наприкінці серпня або на початку вересня, а їхні ягоди в діаметрі сягають 20 міліметрів. Сорт Wilcox достигає до середини вересня, а ягоди цього сорту середні та яскраво-червоні.

Журавлину сорту Stevens можна збирати вже наприкінця вересня, і вона вважається стійкою до "мінусових" температур і захворювань. А сорт Piligrim готовий на початку жовтня, а діаметр його ягід становить 24 міліметри.

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