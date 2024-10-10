Як та коли садити шипшину в жовтні — ефективні поради садівників

Посадка куща шипшини восени. Колаж: Новини.LIVE

Шипшина — це не тільки декоративна рослина, що прикрашає сади своїми ніжними квітами, але й джерело корисних вітамінів та мікроелементів. Її плоди використовують у медицині, кулінарії та косметології. Найкраще саджати цю рослину у відкритий ґрунт саме у жовтні. Таким чином кущ зможе добре укорінитися до настання морозів і успішно пережити зиму.

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Чому варто садити шипшину саме у жовтні

Жовтень — ідеальний місяць для посадки багатьох плодових та декоративних рослин, і шипшина не є винятком. Адже саме у цей період ґрунт ще досить теплий, що сприяє розвитку кореневої системи до початку холодів.

Шипшина добре адаптується до осінніх умов, адже рослина отримує достатню кількість вологи завдяки сезонним дощам. Крім того, осіння посадка дозволяє уникнути інтенсивного літнього сонця, яке може висушити молоді саджанці.

Після осінньої посадки рослина не потребує активного догляду. А ще посаджені восени кущі, раніше починають рости весною.

Плоди шипшини на кущі. Фото: google.com

Коли саме садити шипшину у жовтні

Точні терміни посадки шипшини залежать від кліматичних умов вашого регіону. У більшості областях України найкращий час для посадки шипшини — це перша половина жовтня. Якщо ж осінь тепла, посадку можна продовжити до кінця місяця.

Важливо, висадити кущ у відкритий ґрунт приблизно за 3-4 тижні до настання стабільних морозів, щоб коренева система мала час укорінитися.

Як підготувати місце посадки шипшини та ґрунт

Шипшина добре росте якщо:

ділянка добре освітлена сонцем;

рослина розташована на височині;

ґрунт легкий суглинистий або супіщаний з нейтральною кислотністю.

Важливо: кислі ґрунти за рік до посадки шипшини слід вапнувати.

Перед посадкою необхідно очистити землю від бур'янів і перекопати її на глибину близько 30 см. Це допоможе покращити структуру ґрунту і дозволить кореням легко проникати у глибину. Також для кращого росту шипшини під час посадки варто внести органічні добрива, такі як перегній або компост.

Посадка шипшини восени. Фото: google.com

Як правильно садити шипшину

Посадка шипшини у жовтні — це нескладний процес, але дотримання кількох основних кроків забезпечить успіх:

обирайте дворічний саджанець;

саджанці з відкритою кореневою системою краще висаджувати одразу після покупки;

перед посадкою основні корені вкорочують до 25 см, а пагони обрізають на висоті 10 см;

викопайте яму глибиною близько 40-50 см і шириною 50 см;

якщо у вас важкий ґрунт, можна додати на дно ями трохи піску для поліпшення дренажу;

кореневу систему саджанця занурюють у глиняну бовтанку, потім опускають у яму так, щоб коренева шийка опинилася на 5-8 см нижче поверхні, і засипають яму родючим удобреним ґрунтом;

після посадки поверхню злегка утрамбовують;

після посадки рясно полийте шипшину (близько 8-10 л на одну рослину).

Мульчуйте ґрунт навколо рослини торфом, перегноєм або ялиновими гілками. Це допоможе зберігати вологу в ґрунті й захистить коріння від морозів.

Завдяки цим простим порадам ви зможете насолоджуватися не тільки декоративними властивостями шипшини, а і її смачними та корисними плодами у вашому саду.

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