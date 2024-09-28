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Які квіти посадити у жовтні — не злякаються морозів та зацвітуть навесні

28 вересня 2024 06:50
Олександра Ткачук - Редактор
Які квіти можна посадити в жовтні у саду — список морозостійких рослин та поради
Пара восени садить квіти в саду. Фото: freepik.com
Олександра Ткачук - Редактор

Посадка квітів у жовтні — це ідеальний спосіб підготувати свій сад до раннього весняного цвітіння. Поки більшість рослин готується до зимового відпочинку, є безліч квітучих декоративних культур, які можна сміливо висаджувати восени у відкритий ґрунт. Вони не бояться морозів і здатні прикрасити ваш сад яскравими кольорами вже з перших теплих днів весни.

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Які квіти можна посадити у жовтні — 10 найкращих 

У середині осені можна сміливо висаджувати:

  1. Гіацинти — лунки мають бути втричі більше за саму цибулину глибиною 17-18 см, відстань між цибулинами — не менше 20 см;
  2. Тюльпани — глибина лунки 15-18 см;
  3. Нарцис — глибина посадкової лунки має бути як 3 висоти цибулини. Також слід враховувати погодні умови — після посадки квітці потрібна температура ґрунту на позначці +8-+10°C впродовж двох тижнів;
  4. Крокус — садити можна при температурі +10°C, глибина посадки та відстань між цибулинами — 6-7 см;
  5. Алліуми — обирайте сонячну частину ділянки, де немає протягів. Саджають восени на глибину, яка становить приблизно 2-3 висоти цибулини. Також важливо дотримуватися відстані між цибулинами — приблизно 15-20 см;
  6. Троянди — оберіть сонячне й гарне місце для майбутніх квітів. Викопайте на ділянці ями глибиною і шириною приблизно 50 см. Посаджені троянди потрібно буде підгорнути в листопаді, а на зиму накрити плівкою;
  7. Аквілегія — якщо це розсада, її коріння потрібно занурити в землю на глибину близько 2-3 см, тобто на рівень, на якому вона росла до пересадки. Якщо використовуєте насіння аквілегії, їх потрібно лише злегка прикрити ґрунтом, на глибину 0,5-1 см, оскільки насіння повинне мати доступ до світла для успішного проростання;
  8. Дельфініум — ділянка має бути захищена від вітру, у борозни глибиною 1 см всипте насіння, засипте і злегка утрамбуйте долонею. На зиму обов'язково накрийте ділянку мульчею;
  9. Примула — викопувати ямки не потрібно — просто посипте насінням ділянку і зверху присипте тонким шаром землі. Коли навесні з'являться паростки, видаліть найслабші з них.
  10. Айстри — для посіву виберіть сонячну ділянку бажано на височині, щоб не затримувалася вода. Борозни мають бути глибиною 2 см, з дистанцією 10 см. 

 

Раніше ми писали, навіщо закопувати сухі чорнобривці на городі.

Нагадаємо, ми розповідали, коли та як садити тюльпани восени.

Також ділимося корисною порадою, як допомогти півоніям пережити зиму. 

рослини жовтень квіти поради сад

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