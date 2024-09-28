Які квіти можна посадити в жовтні у саду — список морозостійких рослин та поради

Пара восени садить квіти в саду. Фото: freepik.com

Посадка квітів у жовтні — це ідеальний спосіб підготувати свій сад до раннього весняного цвітіння. Поки більшість рослин готується до зимового відпочинку, є безліч квітучих декоративних культур, які можна сміливо висаджувати восени у відкритий ґрунт. Вони не бояться морозів і здатні прикрасити ваш сад яскравими кольорами вже з перших теплих днів весни.

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У середині осені можна сміливо висаджувати:

Гіацинти — лунки мають бути втричі більше за саму цибулину глибиною 17-18 см, відстань між цибулинами — не менше 20 см; Тюльпани — глибина лунки 15-18 см; Нарцис — глибина посадкової лунки має бути як 3 висоти цибулини. Також слід враховувати погодні умови — після посадки квітці потрібна температура ґрунту на позначці +8-+10°C впродовж двох тижнів; Крокус — садити можна при температурі +10°C, глибина посадки та відстань між цибулинами — 6-7 см; Алліуми — обирайте сонячну частину ділянки, де немає протягів. Саджають восени на глибину, яка становить приблизно 2-3 висоти цибулини. Також важливо дотримуватися відстані між цибулинами — приблизно 15-20 см; Троянди — оберіть сонячне й гарне місце для майбутніх квітів. Викопайте на ділянці ями глибиною і шириною приблизно 50 см. Посаджені троянди потрібно буде підгорнути в листопаді, а на зиму накрити плівкою; Аквілегія — якщо це розсада, її коріння потрібно занурити в землю на глибину близько 2-3 см, тобто на рівень, на якому вона росла до пересадки. Якщо використовуєте насіння аквілегії, їх потрібно лише злегка прикрити ґрунтом, на глибину 0,5-1 см, оскільки насіння повинне мати доступ до світла для успішного проростання; Дельфініум — ділянка має бути захищена від вітру, у борозни глибиною 1 см всипте насіння, засипте і злегка утрамбуйте долонею. На зиму обов'язково накрийте ділянку мульчею; Примула — викопувати ямки не потрібно — просто посипте насінням ділянку і зверху присипте тонким шаром землі. Коли навесні з'являться паростки, видаліть найслабші з них. Айстри — для посіву виберіть сонячну ділянку бажано на височині, щоб не затримувалася вода. Борозни мають бути глибиною 2 см, з дистанцією 10 см.

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