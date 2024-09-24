Які квіти вміють передбачати дощ — 5 рослин-пророків

Садівниця, яка обрізає тюльпани. Фото: Freepik

Багато століть тому наші предки навчилися зчитувати різні знаки природи, наприклад, спостерігаючи за рослинами. Ми розповідаємо, які квіти вважаються справжніми "пророками" і вміють передбачати наближення дощу надворі.

Новини.LIVE розповідає про ці квіти.

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Квіти, які вміють передбачати дощ

Тюльпани

Квіти, які користуються особливою популярністю навесні, заворожуючи своєю неймовірною красою, доволі швидко закінчують період свого цвітіння. Якщо ви побачили, що квіти закривають бутони, це означає, що вони захищають себе від дощу, тобто, треба чекати на опади.

Красиві різнокольорові тюльпани. Фото: Pinterest

В’юнок

Ця ніжна квітка має повзуче стебло і в народі називається простим словом —"грамофон". До цієї рослини варто придивитися уважніше, адже вона здатна передбачити опади. Якщо ви помітили, що зранку в’юнок скручений в трубочку, це означає, що наближається дощ.

В'юнок звичайний у саду. Фото: Pixabay

Волошка

Цю красиву квітку можна часто побачити на полях, а буває вона різних кольорів. Про опади ця красуня підказує доволі звичайним способом, як й інші квіти. З наближенням опадів ці рослини просто починають закриватися.

Волошки синього кольору в полі. Фото: Pixabay

Дербенник

Досвідчені квітникарі наголошують, що ця квітка має одну особливість — вміння "плакати". Зазвичай це дійство можна побачити за два-три дні до того, як надворі починаються дощі. Варто звернути увагу на краплі на листі квітки.

Яскравий дербенник у полі. Фото: Pinterest

Календула

Ці квіти починають закриватися не тільки перед тим, як надворі з’являться сутінки. Якщо ви помітили, що календула згорнула свої пелюстки, значить тримайте при собі парасольку або дощовик, адже є високі шанси дощової погоди.

Яскраво-помаранчеві квіти календули. Фото: Desigusxpro

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