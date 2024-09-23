Як використовувати бадилля чорнобривців з користю — поради садівникам

Людина, яка доглядає чорнобривці у саду. Фото: Daily Express

Чорнобривці — це квіти, які можна зустріти на багатьох українських дачах, адже вони здатні прикрасити сад пишним і яскравим цвітінням. Причому, ці квіти стануть у нагоді навіть після того, як закінчать період свого цвітіння, адже їхніми залишками можна принести користь іншим рослинам.

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Чорнобривці — це не тільки красиві квіти, це ще й ефективний засіб боротьби зі шкідниками в саду. До того ж, ці рослини можуть стати дуже корисними навіть після того, як відцвітуть. Бадиллям чорнобривців можна покращити ріст і розвиток рослин на ділянці.

Про те, як саме можна використати чорнобривці після завершення цвітіння, читайте нижче.

Яскраві чорнобривці в саду. Фото: Alamy

Використання бадилля чорнобривців у саду

Мульчування

Залишками чорнобривців можна замульчувати ґрунт, але перш, ніж це зробити, необхідно подрібнити зелену масу, а перед перекопуванням розсипати по ділянці. Це допоможе збільшити кількість корисних речовин і підвищити рівень азоту в ґрунті.

До того ж, бадилля цих квітів може пришвидшити процес потрапляння вологи в ґрунт.

Добриво

Також залишками чорнобривців можна пришвидшити процес дозрівання плодів, але перед цим необхідно приготувати розчин, заливши водою подрібнені квіти і зелену частину рослини. Цю суміш потрібно помістити у темне місце на 15 днів, щоб вона настоялася.

Потім треба змішати суміш з водою у пропорції один до дев’яти, а якщо необхідне позакореневе підживлення, то об’єм води треба збільшити вдвічі.

Багато чорнобривців у саду. Фото: Epic Gardening

Перегній

Цей метод використання бадилля чорнобривців вважається найпростішим. Щоб скористатися цим способом, покладіть стебла і коріння чорнобривців восени до компостної ями, ущільніть і залийте водою. Вже навесні можете використовувати цю суміш на грядках.

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