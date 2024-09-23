Как использовать ботву бархатцев с пользой — советы садоводам

Не выбрасывайте бархатцы, которые отцвели — как можно использовать ботву цветов в саду
Бархатцы — это цветы, которые можно встретить на многих украинских дачах, ведь они способны украсить сад пышным и ярким цветением. Причем, эти цветы пригодятся даже после того, как закончат период своего цветения, ведь их остатками можно принести пользу другим растениям.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Бархатцы — это не только красивые цветы, это еще и эффективное средство борьбы с вредителями в саду. К тому же, эти растения могут стать очень полезными даже после того, как отцветут. Ботвой бархатцев можно улучшить рост и развитие растений на участке.
О том, как именно можно использовать бархатцы после завершения цветения, читайте ниже.
Использование ботвы бархатцев в саду
Мульчирование
Остатками бархатцев можно замульчировать почву, но прежде, чем это сделать, необходимо измельчить зеленую массу, а перед перекапыванием рассыпать по участку. Это поможет увеличить количество полезных веществ и повысить уровень азота в почве.
К тому же, ботва этих цветов может ускорить процесс попадания влаги в почву.
Удобрение
Также остатками бархатцев можно ускорить процесс созревания плодов, но перед этим необходимо приготовить раствор, залив водой измельченные цветы и зеленую часть растения. Эту смесь нужно поместить в темное место на 15 дней, чтобы она настоялась.
Затем нужно смешать смесь с водой в пропорции один к девяти, а если необходима внекорневая подкормка, то объем воды нужно увеличить вдвое.
Перегной
Этот метод использования ботвы бархатцев считается самым простым. Чтобы воспользоваться этим способом, положите стебли и корни бархатцев осенью в компостную яму, уплотните и залейте водой. Уже весной вы можете использовать эту смесь на грядках.
Напомним, мы писали о том, зачем опытные дачники закапывают бархатцы на огороде.
Раньше мы рассказывали о том, что нужно сделать с пионами, чтобы они стойко выдержали зиму.
Также мы сообщали о том, как обрезать розы осенью, чтобы они выдержали зиму.
Читайте Новини.LIVE!