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Не выбрасывайте бархатцы, которые отцвели — как можно использовать ботву цветов в саду

23 сентября 2024 22:41
Кристина Кучугурная - Редактор
Как использовать ботву бархатцев с пользой — советы садоводам
Человек, ухаживающий за бархатцами в саду. Фото: Daily Express
Кристина Кучугурная - Редактор

Бархатцы — это цветы, которые можно встретить на многих украинских дачах, ведь они способны украсить сад пышным и ярким цветением. Причем, эти цветы пригодятся даже после того, как закончат период своего цветения, ведь их остатками можно принести пользу другим растениям.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Бархатцы — это не только красивые цветы, это еще и эффективное средство борьбы с вредителями в саду. К тому же, эти растения могут стать очень полезными даже после того, как отцветут. Ботвой бархатцев можно улучшить рост и развитие растений на участке.

О том, как именно можно использовать бархатцы после завершения цветения, читайте ниже.

Яркие бархатцы в саду
Яркие бархатцы в саду. Фото: Alamy

Использование ботвы бархатцев в саду

Мульчирование

Остатками бархатцев можно замульчировать почву, но прежде, чем это сделать, необходимо измельчить зеленую массу, а перед перекапыванием рассыпать по участку. Это поможет увеличить количество полезных веществ и повысить уровень азота в почве.

К тому же, ботва этих цветов может ускорить процесс попадания влаги в почву.

Удобрение

Также остатками бархатцев можно ускорить процесс созревания плодов, но перед этим необходимо приготовить раствор, залив водой измельченные цветы и зеленую часть растения. Эту смесь нужно поместить в темное место на 15 дней, чтобы она настоялась.

Затем нужно смешать смесь с водой в пропорции один к девяти, а если необходима внекорневая подкормка, то объем воды нужно увеличить вдвое.

Много бархатцев в саду
Много бархатцев в саду. Фото: Epic Gardening

Перегной

Этот метод использования ботвы бархатцев считается самым простым. Чтобы воспользоваться этим способом, положите стебли и корни бархатцев осенью в компостную яму, уплотните и залейте водой. Уже весной вы можете использовать эту смесь на грядках.

Напомним, мы писали о том, зачем опытные дачники закапывают бархатцы на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, что нужно сделать с пионами, чтобы они стойко выдержали зиму.

Также мы сообщали о том, как обрезать розы осенью, чтобы они выдержали зиму.

растения цветы сад бархатцы

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