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Настоящие цветочные "барометры" — 5 растений, которые умеют предсказывать дождь

24 сентября 2024 22:50
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие цветы умеют предсказывать дождь — 5 растений-пророков
Садовница, которая обрезает тюльпаны. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Много веков назад наши предки научились считывать разные знаки природы, например, наблюдая за растениями. Мы рассказываем, какие цветы считаются настоящими "пророками" и умеют предвидеть приближение дождя на улице.

Новини.LIVE рассказывает об этих цветах.

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Тюльпаны

Цветы, которые пользуются особенной популярностью весной, завораживая своей невероятной красотой, довольно быстро заканчивают период своего цветения. Если вы увидели, что цветы закрывают бутоны, это означает, что они защищают себя от дождя, то есть, нужно ждать осадков.

Разноцветные тюльпаны.
Красивые разноцветные тюльпаны. Фото: Pinterest

Вьюнок

Этот нежный цветок имеет ползучий стебель и в народе называется простым словом — "граммофон". К этому растению следует присмотреться повнимательнее, ведь оно способно предусмотреть осадки. Если вы заметили, что утром вьюнок скручен в трубочку, это означает, что приближается дождь.

Вьюнок обыкновенный в саду
Вьюнок обыкновенный в саду. Фото: Pixabay

Василек

Этот красивый цветок можно часто увидеть на полях, а бывает он разных цветов. Об осадках эта красавица подсказывает довольно обычным способом, как и другие цветы. С приближением осадков эти растения просто начинают закрываться.

Васильки синего цвета в поле
Васильки синего цвета в поле. Фото: Pixabay

Дербенник

Опытные цветоводы подчеркивают, что этот цветок имеет одну особенность — умение "плакать". Обычно это действо можно увидеть за два-три дня до того, как на улице начинаются дожди. Следует обратить внимание на капли на листьях цветка.

Яркий гребень в поле
Яркий дербенник в поле. Фото: Pinterest

Календула

Эти цветы начинают закрываться не только перед тем, как на улице появятся сумерки. Если вы заметили, что календула свернула свои лепестки, значит, держите при себе зонтик или дождевик, ведь есть высокие шансы дождливой погоды.

Ярко-оранжевые цвета календулы.
Ярко-оранжевые цветки календулы. Фото: Desigusxpro

Напомним, мы писали о том, чем может быть полезна ботва отцветших бархатцев в саду.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно подготовить лилии к наступлению зимнего сезона.

Также мы сообщали о том, как правильно обрезать пионы осенью, чтобы подготовить их к зиме.

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