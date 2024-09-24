Какие цветы умеют предсказывать дождь — 5 растений-пророков

Садовница, которая обрезает тюльпаны. Фото: Freepik

Много веков назад наши предки научились считывать разные знаки природы, например, наблюдая за растениями. Мы рассказываем, какие цветы считаются настоящими "пророками" и умеют предвидеть приближение дождя на улице.

Новини.LIVE рассказывает об этих цветах.

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Тюльпаны

Цветы, которые пользуются особенной популярностью весной, завораживая своей невероятной красотой, довольно быстро заканчивают период своего цветения. Если вы увидели, что цветы закрывают бутоны, это означает, что они защищают себя от дождя, то есть, нужно ждать осадков.

Красивые разноцветные тюльпаны. Фото: Pinterest

Вьюнок

Этот нежный цветок имеет ползучий стебель и в народе называется простым словом — "граммофон". К этому растению следует присмотреться повнимательнее, ведь оно способно предусмотреть осадки. Если вы заметили, что утром вьюнок скручен в трубочку, это означает, что приближается дождь.

Вьюнок обыкновенный в саду. Фото: Pixabay

Василек

Этот красивый цветок можно часто увидеть на полях, а бывает он разных цветов. Об осадках эта красавица подсказывает довольно обычным способом, как и другие цветы. С приближением осадков эти растения просто начинают закрываться.

Васильки синего цвета в поле. Фото: Pixabay

Дербенник

Опытные цветоводы подчеркивают, что этот цветок имеет одну особенность — умение "плакать". Обычно это действо можно увидеть за два-три дня до того, как на улице начинаются дожди. Следует обратить внимание на капли на листьях цветка.

Яркий дербенник в поле. Фото: Pinterest

Календула

Эти цветы начинают закрываться не только перед тем, как на улице появятся сумерки. Если вы заметили, что календула свернула свои лепестки, значит, держите при себе зонтик или дождевик, ведь есть высокие шансы дождливой погоды.

Ярко-оранжевые цветки календулы. Фото: Desigusxpro

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