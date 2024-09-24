Як доглядати за хризантеми восени, щоб квіти не замерзли — поради садівників

Садівник доглядає за хризантемами в саду. Фото: istockphoto.com

Хризантеми — це чудові осінні квіти, які можуть стати яскравою окрасою вашого саду. Вони квітнуть з вересня й аж до кінця листопада. Але звичайно, ці прекрасні рослини також потребують особливого догляду під час настання холодів.

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Які сорти хризантеми переносять морози

Звичайно, не всі сорти є морозостійкими, деякі взагалі не пристосовані до низьких температур, такі рослини потрібно викопувати з ґрунту.

А от залишати в землі на всю зиму можна наступні популярні сорти:

Янтарна леді;

Яблуневий цвіт;

Лелія;

Сонечко;

Ромашка.

Звичайно, це не всі, при купівлі хризантем можна дізнатися їх характеристики та особливості.

Хризантеми у саду. Фото: depositphotos.com

Догляд за хризантемою восени — важливі правила та поради

1. Полив

Поливати хризантеми необхідно, якщо осінь видалася сухою. Достатньо одного разу на тиждень. Перевіряйте вологість ґрунту. Якщо верхній шар сухий на глибину 2-3 см, час полити. На одну рослину знадобиться близько 5-6 літрів води. Стежте, щоб крапельки води не залишалися на листі або бутонах.

Останній, найрясніший з поливів виконується перед настанням серйозних холодів. Тож, слідкуйте за погодою.

2. Підживлення

Немаловажне значення має і підживлення — з цією метою через 5-6 годин після поливу в землю вносять фосфорно-калійні добрива.

Зробити це краще наприкінці серпня чи першій декаді вересня. На "квадрат" землі потрібно 40-60 г суперфосфату, який потрібно змішати з 25-30 г калійної солі.

3. Розпушування ґрунту

Після поливу варто розпушити ґрунт, прибрати бур'яни, якщо вони є. Розпушений ґрунт дозволить корінню вільно розвиватися та доставляти достатню кількість кисню і поживних речовин.

4. Обрізання

При зрізанні залиште пеньочки, висота яких над землею становить близько 15 см. Після завершення процедури потрібно вкрити хризантеми шаром в 25-40 см сухого перегною.

5. Мульчування

Мульчування не тільки захищає рослини від холоду, але й допомагає утримувати вологу в ґрунті, що позитивно позначається на здоров'ї квітів. Перед холодами землю під хризантемами варто укрити мульчею із соломи чи листя. Головне, щоб матеріал був натуральним і добре утримував вологу.

Розподіліть мульчу навколо основи хризантем, залишаючи невеликий простір біля стебел, щоб уникнути гниття. Шар мульчі має бути завтовшки 5-10 см.

Після перших заморозків перевірте мульчу і при необхідності додайте ще матеріалу, щоб забезпечити достатній захист.

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