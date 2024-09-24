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Перезимують та пишно заквітнуть наступного року — що слід зробити з хризантемами

24 вересня 2024 03:04
Олександра Ткачук - Редактор
Як доглядати за хризантеми восени, щоб квіти не замерзли — поради садівників
Садівник доглядає за хризантемами в саду. Фото: istockphoto.com
Олександра Ткачук - Редактор

Хризантеми — це чудові осінні квіти, які можуть стати яскравою окрасою вашого саду. Вони квітнуть з вересня й аж до кінця листопада. Але звичайно, ці прекрасні рослини також потребують особливого догляду під час настання холодів. 

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Читайте у нашому матеріалі корисні поради від досвідчених садівників, які допоможуть вам підготувати хризантеми до зимового періоду, захистити від морозу та забезпечити красу на наступний рік. 

Які сорти хризантеми переносять морози 

Звичайно, не всі сорти є морозостійкими, деякі взагалі не пристосовані до низьких температур, такі рослини потрібно викопувати з ґрунту. 

А от залишати в землі на всю зиму можна наступні популярні сорти:

  • Янтарна леді;
  • Яблуневий цвіт;
  • Лелія;
  • Сонечко;
  • Ромашка. 

Звичайно, це не всі, при купівлі хризантем можна дізнатися їх характеристики та особливості.

 

Перезимують та пишно заквітнуть наступного року — що слід зробити з хризантемами
Хризантеми у саду. Фото: depositphotos.com

Догляд за хризантемою восени — важливі правила та поради 

1. Полив 

Поливати хризантеми необхідно, якщо осінь видалася сухою. Достатньо одного разу на тиждень. Перевіряйте вологість ґрунту. Якщо верхній шар сухий на глибину 2-3 см, час полити. На одну рослину знадобиться близько 5-6 літрів води. Стежте, щоб крапельки води не залишалися на листі або бутонах.

Останній, найрясніший з поливів виконується перед настанням серйозних холодів. Тож, слідкуйте за погодою.

2. Підживлення 

Немаловажне значення має і підживлення — з цією метою через 5-6 годин після поливу в землю вносять фосфорно-калійні добрива.

Зробити це краще наприкінці серпня чи першій декаді вересня. На "квадрат" землі потрібно 40-60 г суперфосфату, який потрібно змішати з 25-30 г калійної солі.

3. Розпушування ґрунту

Після поливу варто розпушити ґрунт, прибрати бур'яни, якщо вони є. Розпушений ґрунт дозволить корінню вільно розвиватися та доставляти достатню кількість кисню і поживних речовин.  

4. Обрізання 

При зрізанні залиште пеньочки, висота яких над землею становить близько 15 см. Після завершення процедури потрібно вкрити хризантеми шаром в 25-40 см сухого перегною.

5. Мульчування 

Мульчування не тільки захищає рослини від холоду, але й допомагає утримувати вологу в ґрунті, що позитивно позначається на здоров'ї квітів. Перед холодами землю під хризантемами варто укрити мульчею із соломи чи листя. Головне, щоб матеріал був натуральним і добре утримував вологу.

Розподіліть мульчу навколо основи хризантем, залишаючи невеликий простір біля стебел, щоб уникнути гниття. Шар мульчі має бути завтовшки 5-10 см.

Після перших заморозків перевірте мульчу і при необхідності додайте ще матеріалу, щоб забезпечити достатній захист.

 

Раніше ми розповідали, навіщо закопувати сухі чорнобривці на городі.

Нагадаємо, ми писали, які квіти можна садити під зиму. 

Також ділимося корисною порадою, як допомогти півоніям пережити зиму. 

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