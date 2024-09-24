Как ухаживать за хризантемами осенью, чтобы цветы не замерзли — советы садоводов

Садовод ухаживает за хризантемами в саду. Фото: istockphoto.com

Хризантемы — это прекрасные осенние цветы, которые могут стать ярким украшением вашего сада. Они цветут с сентября до конца ноября. Но конечно, эти прекрасные растения также нуждаются в особом уходе при наступлении холодов.

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Какие сорта хризантемы переносят морозы

Конечно, не все сорта морозостойкие, некоторые вообще не приспособлены к низким температурам, такие растения нужно выкапывать из почвы.

А вот оставлять в земле на всю зиму можно следующие популярные сорта:

Янтарная леди;

Яблоневый цвет;

Лелия;

Сонечко;

Ромашка.

Конечно, это не все, при покупке хризантемы можно узнать их характеристики и особенности.

Хризантемы в саду. Фото: depositphotos.com

Уход за хризантемой осенью — важные правила и советы

1. Полив

Поливать хризантемы необходимо, если осень оказалась сухой. Достаточно раз в неделю. Проверяйте влажность почвы. Если верхний слой сухой на глубину 2-3 см, пора полить. На одно растение уйдет около 5-6 литров воды. Следите, чтобы капельки воды не оставались на листьях или бутонах.

Последний, самый обильный из поливов выполняется перед наступлением серьезных холодов. Итак, следите за погодой.

2. Подкормка

Немаловажное значение имеет и подкормка — с этой целью через 5-6 часов после полива в землю вносят фосфорно-калийные удобрения.

Сделать это лучше в конце августа или первой декаде сентября. На "квадрат" земли нужно 40-60 г суперфосфата, который нужно смешать с 25-30 г калийной соли.

3. Рыхление почвы

После полива следует разрыхлить почву, убрать сорняки, если они есть. Разрыхленная почва позволит корням свободно развиваться и доставлять достаточное количество кислорода и питательных веществ.

4. Обрезка

При обрезке оставьте пенечки, высота которых над землей составляет около 15 см. После завершения процедуры нужно укрыть хризантемы слоем в 25-40 см сухого перегноя.

5. Мульчирование

Мульчирование не только защищает растения от холода, но и помогает удерживать влагу в почве, что положительно сказывается на здоровье цветов. Перед холодами землю под хризантемами следует укрыть мульчей из соломы или листьев. Главное, чтобы материал был натуральным и хорошо удерживал влагу.

Распределите мульчу вокруг основания хризантем, оставляя небольшое пространство у стеблей во избежание гниения. Слой мульчи должен быть толщиной 5-10 см.

После первых заморозков проверьте мульчу и при необходимости добавьте еще материал, чтобы обеспечить достаточную защиту.

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