Какие цветы можно посадить в октябре в саду — список морозостойких растений и советы

Пара осенью сажает цветы в саду. Фото: freepik.com

Посадка цветов в октябре — это идеальный способ подготовить свой сад к раннему весеннему цветению. Пока большинство растений готовится к зимнему отдыху, есть множество цветущих декоративных культур, которые можно смело высаживать осенью в открытый грунт. Они не боятся морозов и способны украсить ваш сад яркими цветами уже с первых теплых дней весны.

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В середине осени можно смело высаживать:

Гиацинты — лунки должны быть втрое больше самой луковицы глубиной 17-18 см, расстояние между луковицами — не менее 20 см; Тюльпаны — глубина лунки 15-18 см; Нарцисс — глубина посадочной лунки должна составлять более 3 высоты луковицы. Также следует учитывать погодные условия — после посадки цветку нужна температура почвы на отметке +8-+10°C в течение двух недель; Крокус — сажать можно при температуре +10°C, глубина посадки и расстояние между луковицами — 6-7 см; Аллиумы — выбирайте солнечную часть участка, где нет сквозняков. Сажают осенью на глубину, составляющую примерно 2-3 высоты луковицы. Также важно соблюдать расстояние между луковицами — примерно 15-20 см; Розы — выберите солнечное и хорошее место для будущих цветов. Выкопайте на участке ямы глубиной и шириной примерно 50 см. Посаженные розы нужно будет окучить в ноябре, а на зиму накрыть пленкой; Аквилегия — если это рассада, ее корни нужно погрузить в землю на глубину около 2-3 см, то есть на уровень, на котором она росла до пересадки. Если используете семена аквилегии, их нужно лишь слегка прикрыть грунтом на глубину 0,5-1 см, поскольку семена должны иметь доступ к свету для успешного прорастания; Дельфиниум — участок должен быть защищен от ветра, в борозды глубиной 1 см всыпьте семена, засыпьте и слегка утрамбуйте ладонью. На зиму обязательно накройте участок мульчей; Примула — выкапывать ямки не нужно – просто посыпьте семенами участок и сверху присыпьте тонким слоем земли. Когда весной появятся побеги, удалите самые слабые из них. Астры — для посева выберите солнечный участок желательно на возвышенности, чтобы не задерживалась вода. Борозды должны быть глубиной 2 см, с дистанцией 10 см.

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