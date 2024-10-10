Какие сорта клюквы можно посадить на огороде — советы дачникам

Женщина, держащая клюкву в руках. Фото: Pinterest

В Украине клюкву сейчас не всюду продают, ведь она должна расти в специфических условиях. Однако, существует целый ряд сортов этого растения, которые можно смело выращивать на украинских дачах и, более того, получать всегда хороший результат.

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Способ посадки этого растения зависит от того, какая почва на вашем огородном участке. Например, если у вас рядом грунтовые воды, а почва — это торфяник, тогда надо сажать неукорененные черенки или в кассетах укорененные. Но после посадки их нужно поливать.

А если на вашем огороде щелочная или нейтральная почва, тогда клюкву нужно сажать в насыпи шириной 1,2 метра, накрывая агроволокном. Чтобы не прогадать, нужно знать, какие именно сорта можно смело сажать на дачах в Украине.

Спелая клюква на огороде. Фото: Pexels

Какие сорта клюквы подходят для украинских огородов

Специалисты рекомендуют украинцам обратить внимание на некоторые сорта клюквы, которые хорошо себя зарекомендовали среди дачников с опытом. Так, эксперты рекомендуют посадить на своем огороде клюкву таких сортов, как:

Ben Lear

Wilcox

Stevens

Пилигрим

Начало роста дерева клюквы. Фото: Pixabay

Какие особенности этих сортов

Сорт клюквы Ben Lear можно собирать уже в конце августа или начале сентября, а их ягоды в диаметре достигают 20 миллиметров. Сорт Wilcox созревает к середине сентября, а ягоды этого сорта средние и ярко-красные.

Клюкву сорта Stevens можно собирать уже в конце сентября, и она считается устойчивой к "минусовым" температурам и заболеваниям. А сорт Piligrim готов в начале октября, а диаметр его ягод составляет 24 миллиметра.

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