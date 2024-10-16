Як обрізати грушу в листопаді, щоб підготувати її до зими — поради садівникам

Людина, яка обрізає грушеве дерево. Фото: Treecuttinglife.com

Якщо у вашому саду росте грушеве дерево, і ви хочете, щоб воно давало великі та соковиті плоди, його необхідно правильно обрізати. Досвідчені дачники пояснили, як проводити цю процедуру в листопаді, щоб покращити врожай груші в декілька разів і підготувати її до зими.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Перший рік росту

У перший рік розвитку груші необхідно обрізати вертикальні пагони, щоб дерево не росло вгору, а плодоносні гілки збоку міцнішали і розросталися, і бічні гілки до першої бруньки. Також треба прибрати всі сухі та хворі гілки, щоб захистити дерево від різних захворювань.

Ще потрібно створити гарну крону, щоб зовні грушеве дерево мало порядний вигляд. У перший рік росту цього фруктового дерева потрібно обрізати непотрібні гілки і розподілити основні стовбури з пагонами так, щоб зробити гарне покриття.

Врожай на грушевому дереві. Фото: Decorexpro

Другий рік росту

На другий рік життя необхідно вкоротити верхню частину грушевого дерева на 20-25 сантиметрів і бічні гілки — на шість-вісім сантиметрів. Після цього треба обрізати другий ярус і вертикальні гілки, щоб світло від сонячних променів потрапляло на нижню частину дерева.

Досвідчені садівники не радять обрізати гілки дерева занадто близько до стовбура, щоб він не почав гнити. Після обрізки обробіть місці зрізів садовим воском або спеціальним засобом для дезінфекції.

Процес обрізки плодового дерева. Фото: Pinterest

Третій рік росту

На наступний рік продовжіть вкорочувати верхню частину грушевого дерева і бічні гілки. Також приберіть всі пагони на дереві, які ростуть криво та вертикально і ті, які стали сухими.

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