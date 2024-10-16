Как обрезать грушу в ноябре, чтобы подготовить ее к зиме — советы садоводам

Человек, обрезающий грушевое дерево. Фото: Treecuttinglife.com

Если в вашем саду растет грушевое дерево и вы хотите, чтобы оно давало большие и сочные плоды, его необходимо правильно обрезать. Опытные дачники объяснили, как проводить эту процедуру в ноябре, чтобы улучшить урожай груши в несколько раз и подготовить ее к зиме.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Первый год роста

В первый год развития груши необходимо обрезать вертикальные побеги, чтобы дерево не росло вверх, а плодоносящие ветви сбоку крепчали и разрастались, и боковые ветви до первой почки. Также нужно убрать все сухие и больные ветки, чтобы защитить дерево от разных заболеваний.

Еще нужно создать хорошую крону, чтобы снаружи грушевое дерево выглядело порядочно. В первый год роста этого фруктового дерева нужно обрезать ненужные ветки и распределить основные стволы с побегами так, чтобы сделать хорошее покрытие.

Урожай на грушевом дереве. Фото: Decorexpro

Второй год роста

На второй год жизни необходимо укоротить верхнюю часть грушевого дерева на 20-25 сантиметров и боковые ветки — на шесть-восемь сантиметров. После этого нужно обрезать второй ярус и вертикальные ветви, чтобы свет от солнечных лучей попадал на нижнюю часть дерева.

Опытные садоводы не рекомендуют обрезать ветки дерева очень близко к стволу, чтоб он не начал гнить. После обрезки обработайте место срезов садовым воском или специальным средством для дезинфекции.

Процесс обрезки плодового дерева. Фото: Pinterest

Третий год роста

На следующий год продолжите укорачивать верхнюю часть грушевого дерева и боковые ветки. Также уберите все побеги на дереве, растущие криво и вертикально и те, которые стали сухими.

Напомним, мы писали о том, почему на грушевом дереве гниют плоды и как это исправить.

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