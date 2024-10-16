Как обрезать грушу в ноябре, чтобы подготовить ее к зиме — советы садоводам

Как стоит обрезать грушу в ноябре — как правильно подготовить дерево к зиме
Если в вашем саду растет грушевое дерево и вы хотите, чтобы оно давало большие и сочные плоды, его необходимо правильно обрезать. Опытные дачники объяснили, как проводить эту процедуру в ноябре, чтобы улучшить урожай груши в несколько раз и подготовить ее к зиме.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Обрезка груши осенью — как это правильно делать
Первый год роста
В первый год развития груши необходимо обрезать вертикальные побеги, чтобы дерево не росло вверх, а плодоносящие ветви сбоку крепчали и разрастались, и боковые ветви до первой почки. Также нужно убрать все сухие и больные ветки, чтобы защитить дерево от разных заболеваний.
Еще нужно создать хорошую крону, чтобы снаружи грушевое дерево выглядело порядочно. В первый год роста этого фруктового дерева нужно обрезать ненужные ветки и распределить основные стволы с побегами так, чтобы сделать хорошее покрытие.
Второй год роста
На второй год жизни необходимо укоротить верхнюю часть грушевого дерева на 20-25 сантиметров и боковые ветки — на шесть-восемь сантиметров. После этого нужно обрезать второй ярус и вертикальные ветви, чтобы свет от солнечных лучей попадал на нижнюю часть дерева.
Опытные садоводы не рекомендуют обрезать ветки дерева очень близко к стволу, чтоб он не начал гнить. После обрезки обработайте место срезов садовым воском или специальным средством для дезинфекции.
Третий год роста
На следующий год продолжите укорачивать верхнюю часть грушевого дерева и боковые ветки. Также уберите все побеги на дереве, растущие криво и вертикально и те, которые стали сухими.
Напомним, мы писали о том, почему на грушевом дереве гниют плоды и как это исправить.
Раньше мы рассказывали о том, как спасти грушу от ржавчины народными методами.
Также мы сообщали о том, какой сорт груши можно посадить в своем саду.
Читайте Новини.LIVE!