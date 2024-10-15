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Як зберегти врожай груш на зиму у домашніх умовах — перевірені поради

15 жовтня 2024 06:52
Олександра Ткачук - Редактор
Як правильно зберігати врожай груш на зиму — практичні та дієві поради
Кошик з врожаєм груш на зиму. Фото: soncesad.com
Олександра Ткачук - Редактор

Зберегти врожай груш на зиму в домашніх умовах — завдання не з легких, яке потребує правильного підходу. Щоб фрукти залишалися свіжими та смачними протягом тривалого часу, важливо знати декілька важливих правил.

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Новини.LIVE розповість як правильно зберігати врожай груш на зиму. Читайте далі, щоб отримати корисні поради, які допоможуть вам насолоджуватися свіжими фруктами всю зиму.

Що треба знати, щоб зберегти врожай груш до самої весни

Є базові правила, яких слід дотримуватися, щоб ваш врожай груш залишався свіжим та смачним: 

  1. Обирайте лише здорові плоди, на яких немає ушкоджень, вм'ятин та слідів гниття. 
  2. Не мийте плоди перед зберіганням, щоб не пошкодити їх природний захисний шар.
  3. Дотримуйтесь температурного режиму. Незалежно від місця зберігання температура має триматися у межах від 0°C до +4°C.
  4. Підтримуйте вологість повітря не більше 85%, крім цього повітря має циркулювати. 
  5. Укладайте груші в один шар, щоб уникнути пошкоджень і забезпечити належну вентиляцію.
  6. Найкраще зберігати груші у дерев'яних або картонних (з отворами) ящиках, корзинах. 
  7. Груші не повинні стикатися між собою, тому їх пересипають тирсою, піском, соломою або завертають у папір. 

Також важливо пам'ятати, правила зберігання груш в домашніх умовах вимагають регулярно перебирати плоди, видаляючи ті, які почали псуватися.

 

Як правильно зберігати врожай груш на зиму — практичні та дієві поради
Врожай солодких груш. Фото: depositphotos.com

Які фактори можуть вплинути на термін зберігання груш 

Необхідно обирати правильні сорти груш. Для тривалого зберігання підходять осінні та зимові сорти, які мають щільну м'якоть, товсту шкірку і стійкі до псування. 

Також на термін зберігання може вплинути час збору, якщо плоди зібрати зрілими або перезрілими, то довго вони не пролежать. Тому врожай починають збирати, коли груші досягають технічної стиглості — вони вже достатньо великі, легко зриваються, але ще тверді.

Збір плодів у суху та прохолодну погоду також сприяє кращому зберіганню, оскільки зменшує ризик пошкодження та гниття.

Раніше ми розповідали, як зберігати капусту взимку, щоб вона залишалася свіжою, соковитою, вітамінною та смачною до самого літа. 

Нагадаємо, ми писали, як зберігати моркву, щоб овоч залишався свіжим та смачним аж до наступного врожаю. 

Також ділимося корисною порадою, як зберегти врожай буряку на зиму за народними методами.

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