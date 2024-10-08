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Як зберігати свіжу капусту взимку — буде хрумкою та соковитою аж до літа

8 жовтня 2024 04:17
Олександра Ткачук - Редактор
Як зберігати свіжу капусту взимку — практичні та дієві поради
Зберігання свіжої капусти взимку. Фото: depositphotos.com
Олександра Ткачук - Редактор

Зберегти капусту хрумкою та соковитою протягом усієї зими — завдання, яке під силу кожному, якщо знати кілька перевірених секретів. Правильне зберігання цього овочу не тільки допоможе продовжити свіжість, але й залишити у продукті всі корисні вітаміни та мінерали.

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Ми розповімо про найбільш ефективні способи, як зберігати капусту взимку, щоб вона залишалася свіжою, соковитою, вітамінною та смачною до самого літа. 

Як зберігати капусту взимку — практичні та дієві поради

Ці прості правила допоможуть вам завжди мати доступ до свіжого та корисного овочу: 

  1. Обирайте для тривалого зберігання тільки пізньостиглі сорти, оскільки вони формують більш щільні та тверді головки, які не втрачають текстури з часом, стійкіші до хвороб та мають менший вміст вологи порівняно з ранніми сортами, що зменшує ризик загнивання під час тривалого зберігання.
  2. Деякі господині притрушують капусту подрібненою крейдою для гарного зберігання. Крейда вбирає зайву вологу з поверхні капусти, що допомагає запобігти загниванню головок, створює невеликий бар'єр для деяких шкідників і патогенів, які можуть пошкодити овоч, захищає листя капусти від пошкоджень під час транспортування або пересування. 
  3. Слідкуйте за температурою, адже ідеальна температура повітря має бути не вищою за +3°C. При нижчих температурах капуста може замерзнути, а при вищих — швидше псуватися.
  4. Слідкуйте за вентиляцією, місце для зберігання капусти має бути добре провітрюваним, щоб уникнути застою повітря та розвитку грибків і гнилі.
  5. Можна обгорнути кожну головку папером, щоб вони не торкались одна одної. Так можна уникнути загнивання. 
  6. Можна зберігати овоч в ящиках з невеликою кількістю простору між ними. При цьому можна притрусити головки капусти подрібненою крейдою або загорнути в папір.
  7. Регулярно перевіряйте головки на наявність гнилі, плісняви та інших пошкоджень. Зіпсовані або пошкоджені головки слід відразу видаляти, щоб запобігти поширенню інфекцій на інші овочі.
  8. Не зберігайте разом із фруктамиВони виділяють етилен — газ, який прискорює дозрівання та псування капусти.

 

Як зберігати капусту взимку — практичні та дієві поради
Зібраний врожай капусти. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, як правильно зберігати часник в осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, ми розповідали, як зберігати моркву, щоб овоч залишався свіжим та смачним аж до наступного врожаю. 

Також ділимося корисною порадою, як правильно зберігати гарбузи, щоб вони долежали до самої весни та не втратили свої смак та користь.

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