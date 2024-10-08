Как хранить свежую капусту зимой — практические и действенные советы

Хранение свежей капусты зимой. Фото: depositphotos.com

Сохранить капусту хрустящей и сочной в течение всей зимы — задача, которая по силам каждому, если знать несколько проверенных секретов. Правильное хранение этого овоща не только поможет продлить свежесть, но и оставить в продукте все полезные витамины и минералы.

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Как хранить капусту зимой — практические и действенные советы

Эти простые правила помогут вам всегда иметь доступ к свежему и полезному овощу:

Выбирайте для длительного хранения только позднеспелые сорта, поскольку они формируют более плотные и твердые головки, которые не теряют текстуры со временем, более устойчивы к болезням и имеют меньшее содержание влаги по сравнению с ранними сортами, что уменьшает риск загнивания во время длительного хранения. Некоторые хозяйки посыпают капусту измельченным мелом для хорошего хранения. Мел впитывает лишнюю влагу с поверхности капусты, что помогает предотвратить загнивание головок, создает небольшой барьер для некоторых вредителей и патогенов, которые могут повредить овощ, защищают листья капусты от повреждений во время транспортировки или передвижения. Следите за температурой, ведь идеальная температура воздуха должна быть не выше +3°C. При более низких температурах капуста может замерзнуть, а при более высоких — быстрее портиться. Следите за вентиляцией, место для хранения капусты должно быть хорошо проветриваемым, чтобы избежать застоя воздуха и развития грибков и гнили. Можно обернуть каждую головку бумагой, чтобы они не касались друг друга. Так можно избежать загнивания. Можно хранить овощи в ящиках с небольшим количеством пространства между ними. При этом можно посыпать головки капусты измельченным мелом или завернуть в бумагу. Регулярно проверяйте головки на наличие гнили, плесени и других повреждений. Испорченные или поврежденные головки следует сразу удалять, чтобы предотвратить распространение инфекций на другие овощи. Не храните вместе с фруктами. Они выделяют этилен — газ, который ускоряет созревание и порчу капусты.

Собранный урожай капусты. Фото: freepik.com

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