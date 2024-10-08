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Как хранить свежую капусту зимой — будет хрустящей и сочной вплоть до лета

8 октября 2024 04:17
Александра Ткачук - Редактор
Как хранить свежую капусту зимой — практические и действенные советы
Хранение свежей капусты зимой. Фото: depositphotos.com
Александра Ткачук - Редактор

Сохранить капусту хрустящей и сочной в течение всей зимы — задача, которая по силам каждому, если знать несколько проверенных секретов. Правильное хранение этого овоща не только поможет продлить свежесть, но и оставить в продукте все полезные витамины и минералы.

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Мы расскажем о наиболее эффективных способах, как хранить капусту зимой, чтобы она оставалась свежей, сочной, витаминной и вкусной до самого лета.

Как хранить капусту зимой — практические и действенные советы

Эти простые правила помогут вам всегда иметь доступ к свежему и полезному овощу:

  1. Выбирайте для длительного хранения только позднеспелые сорта, поскольку они формируют более плотные и твердые головки, которые не теряют текстуры со временем, более устойчивы к болезням и имеют меньшее содержание влаги по сравнению с ранними сортами, что уменьшает риск загнивания во время длительного хранения.
  2. Некоторые хозяйки посыпают капусту измельченным мелом для хорошего хранения. Мел впитывает лишнюю влагу с поверхности капусты, что помогает предотвратить загнивание головок, создает небольшой барьер для некоторых вредителей и патогенов, которые могут повредить овощ, защищают листья капусты от повреждений во время транспортировки или передвижения.
  3. Следите за температурой, ведь идеальная температура воздуха должна быть не выше +3°C. При более низких температурах капуста может замерзнуть, а при более высоких — быстрее портиться.
  4. Следите за вентиляцией, место для хранения капусты должно быть хорошо проветриваемым, чтобы избежать застоя воздуха и развития грибков и гнили.
  5. Можно обернуть каждую головку бумагой, чтобы они не касались друг друга. Так можно избежать загнивания.
  6. Можно хранить овощи в ящиках с небольшим количеством пространства между ними. При этом можно посыпать головки капусты измельченным мелом или завернуть в бумагу.
  7. Регулярно проверяйте головки на наличие гнили, плесени и других повреждений. Испорченные или поврежденные головки следует сразу удалять, чтобы предотвратить распространение инфекций на другие овощи.
  8. Не храните вместе с фруктами. Они выделяют этилен — газ, который ускоряет созревание и порчу капусты.

 

Как хранить капусту зимой - практические и действенные советы
Собранный урожай капусты. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, как правильно хранить чеснок в осенне-зимний период.

Напомним, мы рассказывали, как хранить морковь, чтобы овощ оставался свежим и вкусным до следующего урожая.

Также делимся полезным советом, как правильно хранить тыквы, чтобы они долежали до самой весны и не потеряли свой вкус и пользу.

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