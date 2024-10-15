Как правильно хранить урожай груш на зиму — практические и действенные советы

Корзина с урожаем груш на зиму. Фото: soncesad.com

Сохранить урожай груш на зиму в домашних условиях — задача не из легких, требующая правильного подхода. Чтобы фрукты оставались свежими и вкусными в течение длительного времени, важно знать несколько важных правил.

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Что нужно знать, чтобы сохранить урожай груш до самой весны

Есть базовые правила, которых следует придерживаться, чтобы ваш урожай груш оставался свежим и вкусным:

Выбирайте только здоровые плоды, на которых нет повреждений, вмятин и следов гниения. Не мойте плоды перед хранением, чтобы не повредить их защитный слой. Соблюдайте температурный режим. Независимо от места хранения температура должна держаться от 0°C до +4°C. Поддерживайте влажность воздуха не более 85%, кроме этого воздух должен циркулировать. Укладывайте груши в один слой, чтобы избежать повреждений и обеспечить надлежащую вентиляцию. Лучше хранить груши в деревянных или картонных (с отверстиями) ящиках, корзинах. Груши не должны соприкасаться между собой, поэтому их пересыпают опилками, песком, соломой или заворачивают в бумагу.

Также важно помнить, правила хранения груш в домашних условиях требуют регулярно перебирать плоды, удаляя те, которые начали портиться.

Урожай сладких груш. Фото: depositphotos.com

Какие факторы могут повлиять на срок хранения груш

Необходимо выбирать правильные сорта груш. Для длительного хранения подходят осенние и зимние сорта, имеющие плотную мякоть, толстую кожуру и стойкие к порче.

Также на срок хранения может повлиять время сбора, если плоды собрать зрелыми или перезрелыми, то они долго не пролежат. Поэтому урожай начинают собирать, когда груши достигают технической спелости — они уже достаточно большие, легко срываются, но еще жесткие.

Сбор плодов в сухую и прохладную погоду также способствует лучшему хранению, поскольку уменьшает риск повреждения и гниения.

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