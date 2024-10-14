Як зберегти буряк на зиму — найкращі народні методи

Людина, яка збирає врожай буряку. Фото: Freepik

У моменті догляду городу важливо не тільки правильно посадити і виростити ту чи іншу культуру, а й зберегти її після викопування. Наприклад, важливо знати, як можна зберегти врожай буряку, щоб він не втратив своїх смакових властивостей, за народними методами.

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Врожай буряку на мішку. Фото: Freepik

Зберігання врожаю буряку — народні методи

Разом з картоплею

Досвідчені дачники рекомендують тримати буряк разом з картоплею, але обов’язково зробити так, щоб буряк був зверху. Річ у тім, що плоди картоплі при зберігання віддають багато вологи, а ось буряк, навпаки, потребує її, тому спільне зберігання буде доречним.

Закопування в пісок

Також можна і закопати буряк у пісок, як це колись робили наші предки в давнину. Однак у такому випадку пісок потрібно гарно просушити під прямим сонцем. Пісок насипають для того, щоб між плодами буряку була відстань. Причому шар піску зверху повинен бути не менше двох сантиметрів.

Додавання кухонної солі

Можна зберігати буряк разом зі звичайною кухонною сіллю, використовуючи її як присипний матеріал. Цей спосіб користується особливою популярністю в багатьох дачників, адже вартість солі є доволі невисокою, а сама вода здатна захистити плоди від гниття.

Використання порошку крейди

Буряк також можна зберігати і в поєднанні з порошком крейди, адже він не дає корнеплодам в’янути і торкатися один одного. Обробіть буряк порошком карбонату кальцію, щоб він не втратив свої властивості.

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