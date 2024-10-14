Как сохранить свеклу на зиму — самые лучшие народные методы

Человек, собирающий урожай свеклы. Фото: Freepik

В момент ухода за огородом важно не только правильно посадить и вырастить ту или иную культуру, но и сохранить ее после выкапывания. Например, важно знать, как можно сохранить урожай свеклы, чтобы она не потеряла своих вкусовых свойств, по народным методам.

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Свекла — это овощ, который не законсервируешь, как, например, помидоры или огурцы, однако, в погребе его можно смело держать. Узнайте, как можно сохранить урожай этого овоща, чтобы он остался в таком состоянии, как был после сбора.

Урожай свеклы на мешке. Фото: Freepik

Хранение урожая свеклы — народные методы

Вместе с картофелем

Опытные дачники рекомендуют держать свеклу вместе с картофелем, но обязательно сделать так, чтобы свекла была сверху. Дело в том, что плоды картофеля при хранении отдают много влаги, а вот свекла, наоборот, нуждается в ней, поэтому совместное хранение будет уместным.

Закапывание в песок

Также можно и закопать свеклу в песок, как это когда-то делали наши предки в древности. Однако в таком случае песок нужно хорошо просушить под прямым солнцем. Песок насыпают для того, чтобы между плодами свеклы было расстояние. Причем слой песка сверху должен быть не менее двух сантиметров.

Добавление поваренной соли

Можно хранить свеклу вместе с обычной поваренной солью, используя ее в качестве присыпного материала. Этот способ пользуется особой популярностью у многих дачников, ведь стоимость соли достаточно невысокая, а сама соль способна защитить плоды от гниения.

Использование порошка мела

Свеклу также можно хранить и в сочетании с порошком мела, ведь он не дает корнеплодам увядать и прикасаться друг к другу. Обработайте свеклу порошком карбоната кальция, чтобы она не потеряла свои свойства.

Напомним, мы писали о том, в какой момент можно собирать урожай свеклы на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, какой сорт свеклы считается самым сладким из всех.

Также мы сообщали о том, какие растения можно посадить на огороде после свеклы.