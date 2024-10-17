Когда можно сажать липу осенью — как это правильно делать, советы садоводам

Человек, который срывает липу с дерева. Фото: Freepik

Липа — это не только красивое пышное дерево, это еще и вкусный, а главное — полезный чай. Если у вас есть собственный участок и желание вырастить "источник витаминов" в своем саду в ближайшее время, вам следует знать, как именно это делать и когда лучше высаживать липу осенью.

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Как правильно сажать липу осенью

Прежде, чем сажать это дерево в своем саду, необходимо знать, как быстро оно разрастается, каких размеров достигает и как влияет на окружающую среду. К тому же нужно знать и то, сколько поливов и подкормок требует липа, а также сколько пространства ей нужно.

Высаживая липу в саду, яма должна быть вдвое больше корней дерева, а почву лучше смешивать с органическими элементами. Если вы сажаете молодые саженцы, возле них нужно устанавливать опору, чтобы ствол рос ровным.

Поскольку липа имеет глубокие корни, ее не нужно регулярно поливать после укоренения. Но если на улице нет осадков длительное время, вам нужно совершать дополнительный полив, чтобы поддерживать здоровье и жизнь этого дерева.

Дерево с липой в саду. Фото: Pixabay

Когда лучше сажать липу в осенний сезон

К моменту посадки липы в саду следует готовиться с осени, то есть, именно в этот период лучше сажать саженцы. Высаживать это дерево лучше рано осенью, когда столбики термометров уже не такие высокие, но на улице достаточно тепло для корней.

Посадив липу осенью, вы даете ей возможность укореняться перед наступлением зимних холодов. Однако следует помнить, что липовое дерево умеет хорошо выдерживать низкие температуры воздуха, поэтому не стоит бояться, что оно замерзнет зимой.

Люди, высаживающие дерево. Фото: Gardener Supplies

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