Коли краще садити яблуню восени — які сорти обрати

Людина, яка збирає врожай яблук. Фото: Freepik

Кожен досвідчений садівник рекомендує садити дерево з яблуками в осінній період, щоб воно краще прижилося і зміцніло до весняного сезону. Дізнайтеся, коли саме краще це робити і які сорти яблунь вважаються найкращими в Україні.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

Читайте також:

Коли краще посадити яблуню в осінній сезон

Садівники з досвідом радять встигнути посадити і вкоренити ці фруктові дерева в саду до настання перших зимових заморозків. Річ у тім, що в іншому випадку саджанці яблунь просто замерзнуть, тому починайте це робити вже зараз.

Великий врожай яблук на деревах. Фото: Pinterest

Якщо ви хочете, щоб у яблунь з’явилися нові корені, температура повітря надворі повинна триматися на рівні більше десяти градусів впродовж двох тижнів.

Якщо ви живете в південній частині України, то найкращим періодом для посадки цих плодових дерев вважається період до середини жовтня. А якщо ваш регіон розташований на півночі або в центрі, тоді завершити посадку яблуні краще до середини вересня.

Процес посадки яблуні в саду. Фото: Decorexpro

Які сорти яблунь краще садити в Україні

Якщо ви хочете виростити найкращі яблуні в своєму саду, вам варто знати, які сорти краще. Так, до списку найкращих сортів яблунь в Україні відносяться такі сорти, як:

Голден Делішес — гарний врожай, смачні плоди і довге зберігання в холодильнику

Фуджі — ароматна м’якоть, великі плоди, багато цукру, відсутність кислинки і здатність зберігатися в холодильнику або погребі до одного року

Ред Джонапринц — висока врожайність, смачні та соковиті плоди, зберігання до чотирьох місяців у погребі, але потреба в обробці від борошнистої роси

Гала — стабільно висока врожайність, середні плоди, гарний імунітет до борошнистої роси і середні — до парші

Вільямс Прайд — довгий період плодоношення, захист від хвороб, але потреба в запилювачах

Пінова — солодкі та соковиті плоди, міцний імунітет до хвороб, але потреба в регулярній обрізці

Пітмастон — плоди з ананасово-горіховим смаком і квітковим ароматом, солодка і соковита м’якоть, стійкість до хвороб і морозів

Нагадаємо, ми писали про те, коли краще збирати пізні сорти яблук у саду.

Раніше ми розповідали про те, чим краще підживлювати яблуню і вишню в саду восени.

Також ми повідомляли про те, як правильно обрізати яблуню в саду восени.