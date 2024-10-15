Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Коли варто посадити яблуню в саду восени — найкращі сорти в Україні arrow

Коли варто посадити яблуню в саду восени — найкращі сорти в Україні

15 жовтня 2024 22:55
Христина Кучугурна - Редактор
Коли краще садити яблуню восени — які сорти обрати
Людина, яка збирає врожай яблук. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Кожен досвідчений садівник рекомендує садити дерево з яблуками в осінній період, щоб воно краще прижилося і зміцніло до весняного сезону. Дізнайтеся, коли саме краще це робити і які сорти яблунь вважаються найкращими в Україні.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

Читайте також:

Коли краще посадити яблуню в осінній сезон

Садівники з досвідом радять встигнути посадити і вкоренити ці фруктові дерева в саду до настання перших зимових заморозків. Річ у тім, що в іншому випадку саджанці яблунь просто замерзнуть, тому починайте це робити вже зараз.

Яблони
Великий врожай яблук на деревах. Фото: Pinterest

Якщо ви хочете, щоб у яблунь з’явилися нові корені, температура повітря надворі повинна триматися на рівні більше десяти градусів впродовж двох тижнів. 

Якщо ви живете в південній частині України, то найкращим періодом для посадки цих плодових дерев вважається період до середини жовтня. А якщо ваш регіон розташований на півночі або в центрі, тоді завершити посадку яблуні краще до середини вересня.

Посадка дерева
Процес посадки яблуні в саду. Фото: Decorexpro

Які сорти яблунь краще садити в Україні

Якщо ви хочете виростити найкращі яблуні в своєму саду, вам варто знати, які сорти краще. Так, до списку найкращих сортів яблунь в Україні відносяться такі сорти, як:

  • Голден Делішес — гарний врожай, смачні плоди і довге зберігання в холодильнику
  • Фуджі — ароматна м’якоть, великі плоди, багато цукру, відсутність кислинки і здатність зберігатися в холодильнику або погребі до одного року
  • Ред Джонапринц — висока врожайність, смачні та соковиті плоди, зберігання до чотирьох місяців у погребі, але потреба в обробці від борошнистої роси
  • Гала — стабільно висока врожайність, середні плоди, гарний імунітет до борошнистої роси і середні — до парші
  • Вільямс Прайд — довгий період плодоношення, захист від хвороб, але потреба в запилювачах
  • Пінова — солодкі та соковиті плоди, міцний імунітет до хвороб, але потреба в регулярній обрізці
  • Пітмастон — плоди з ананасово-горіховим смаком і квітковим ароматом, солодка і соковита м’якоть, стійкість до хвороб і морозів

Нагадаємо, ми писали про те, коли краще збирати пізні сорти яблук у саду. 

Раніше ми розповідали про те, чим краще підживлювати яблуню і вишню в саду восени. 

Також ми повідомляли про те, як правильно обрізати яблуню в саду восени.

дерева поради сад яблука яблуня

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:13 Експерт відповіла, навіщо КНДР відправила своїх військових на фронт

23:05 В Брюселі стартує зустріч міністрів оборони НАТО — деталі з місця подій

22:55 В Києві прогриміла серія вибухів

22:40 Вацко назвав п'ять гравців, які заслуговують грати у збірній України

22:39 Потужні вибухи у Харкові — в ОВА повідомили, що є влучання

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

22:38 В Україні діятимуть нові правила ПДР — водіїв попередили про важливі зміни

22:33 З сокирами напали на працівників ТЦК — як суд покарав чоловіків

22:30 В Одесі винесли вирок ухилянту-рекордсмену — подробиці

22:18 В МВС оприлюднили шокуючі кадри понівеченого Торецьку

22:01 Військовий поїхав у відпустку та не повернувся — яке покарання загрожує

23:05 В Брюселі стартує зустріч міністрів оборони НАТО — деталі з місця подій

22:55 В Києві прогриміла серія вибухів

22:40 Вацко назвав п'ять гравців, які заслуговують грати у збірній України

22:39 Потужні вибухи у Харкові — в ОВА повідомили, що є влучання

22:38 В Україні діятимуть нові правила ПДР — водіїв попередили про важливі зміни

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

22:33 З сокирами напали на працівників ТЦК — як суд покарав чоловіків

22:30 В Одесі винесли вирок ухилянту-рекордсмену — подробиці

22:18 В МВС оприлюднили шокуючі кадри понівеченого Торецьку

22:01 Військовий поїхав у відпустку та не повернувся — яке покарання загрожує

21:56 Довбик та Циганков завадили Жироні купити російського футболіста

Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

Text

23:13 Експерт відповіла, навіщо КНДР відправила своїх військових на фронт

Text

21:40 Експерт пояснила, чи варто очікувати війну між КНДР та Південною Кореєю

Text

20:05 Нардеп пояснив, як зросте ціна на електроенергію для громадян та підприємств

Text

20:01 Готовність до зими та новий рекрутинговий застосунок у Дії— головні новини

Text

19:25 Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

Text

17:50 Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

Text

16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

Text

15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК