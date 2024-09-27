Коли збирати пізні яблука — поради для садівників

Садівниця, яка збирає врожай яблук. Фото: Freepik

Сьогодні українські дачи важко уявити без яблунь, які здатні гарно вродити, якщо їх правильно доглядати, наприклад, якщо вчасно зібрати врожай. Досвідчені садівники розповіли, коли варто збирати плоди пізніх сортів, щоб насолодитися смачними фруктами.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Яблука — це дуже корисні для здоров’я фрукти, які містять у своєму складі велику кількість вітамінів та елементів. Якщо ви хочете принести користь своєму організму і маєте власний сад, тоді вам необхідно знати, як виростити найкращі фрукти.

Стиглі червоні яблука на гілці дерева. Фото: Gardening Know How

Що стосується часу збору врожаю, то тут також треба вгадати, адже не можна занадто рано і, навпаки, дуже пізно збирати ці фрукти. Досвідчені дачники пояснили, коли варто збирати яблука пізніх сортів.

Найкращий час для збору врожаю пізніх яблук

Фрукти пізніх сортів можуть залишатися придатними до вживання і не втрачати своїх смакових якостей впродовж декількох місяців. Однак, це можливо лише у тому випадку, якщо ви правильно зберете їх і помістите у льох або сховище.

Про те, коли саме треба збирати пізні яблука, необхідно читати в описах самих сортів, які ви посадили в саду. В інструкції повинні бути вказані орієнтовний час достигання або інформація стосовно того, коли потрібно збирати яблука того чи іншого сорту.

Збір врожаю яблук у саду. Фото: Pexels

Фрукти цього сорту збирають у так званій технічній стиглості, тобто, тоді, коли яблука повністю налилися, але вони ще не встигли достигнути.

Що варто знати при зборі яблук

Під час збору врожаю цих фруктів потрібно, перш за все, дивитися на те, наскільки вони стиглі. Річ у тому, що м’якоть занадто зелених плодів під час зберігання почне в’янути, а ось яблука, які вже перестигли, можуть швидко зіпсуватися.

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