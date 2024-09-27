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Коли варто збирати яблука пізніх сортів — найкращі поради, які вам допоможуть

27 вересня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Коли збирати пізні яблука — поради для садівників
Садівниця, яка збирає врожай яблук. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Сьогодні українські дачи важко уявити без яблунь, які здатні гарно вродити, якщо їх правильно доглядати, наприклад, якщо вчасно зібрати врожай. Досвідчені садівники розповіли, коли варто збирати плоди пізніх сортів, щоб насолодитися смачними фруктами.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Яблука — це дуже корисні для здоров’я фрукти, які містять у своєму складі велику кількість вітамінів та елементів. Якщо ви хочете принести користь своєму організму і маєте власний сад, тоді вам необхідно знати, як виростити найкращі фрукти.

Спелые красные яблоки на ветке дерева
Стиглі червоні яблука на гілці дерева. Фото: Gardening Know How

Що стосується часу збору врожаю, то тут також треба вгадати, адже не можна занадто рано і, навпаки, дуже пізно збирати ці фрукти. Досвідчені дачники пояснили, коли варто збирати яблука пізніх сортів. 

Найкращий час для збору врожаю пізніх яблук

Фрукти пізніх сортів можуть залишатися придатними до вживання і не втрачати своїх смакових якостей впродовж декількох місяців. Однак, це можливо лише у тому випадку, якщо ви правильно зберете їх і помістите у льох або сховище.

Про те, коли саме треба збирати пізні яблука, необхідно читати в описах самих сортів, які ви посадили в саду. В інструкції повинні бути вказані орієнтовний час достигання або інформація стосовно того, коли потрібно збирати яблука того чи іншого сорту.

Сбор урожая яблок в саду
Збір врожаю яблук у саду. Фото: Pexels

Фрукти цього сорту збирають у так званій технічній стиглості, тобто, тоді, коли яблука повністю налилися, але вони ще не встигли достигнути. 

Що варто знати при зборі яблук

Під час збору врожаю цих фруктів потрібно, перш за все, дивитися на те, наскільки вони стиглі. Річ у тому, що м’якоть занадто зелених плодів під час зберігання почне в’янути, а ось яблука, які вже перестигли, можуть швидко зіпсуватися.

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно доглядати яблуню в саду після збору врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, як обрізати яблуню восени, щоб вона дала рясний врожай фруктів. 

Також ми повідомляли про те, куди варто подіти яблука, яка посипалися з дерев. 

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