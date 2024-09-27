Когда собирать поздние яблоки — советы для садоводов

Садовница, которая собирает урожай яблок. Фото: Freepik

Сегодня украинские дачи трудно представить без яблонь, которые способны хорошо уродить, если за ними правильно ухаживать, например, если вовремя собрать урожай. Опытные садоводы рассказали, когда следует собирать плоды поздних сортов, чтобы насладиться вкусными фруктами.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Яблоки — это очень полезные для здоровья фрукты, содержащие в своем составе большое количество витаминов и элементов. Если вы хотите принести пользу своему организму и имеете свой сад, тогда вам необходимо знать, как вырастить самые лучшие фрукты.

Спелые красные яблоки на ветке дерева. Фото: Gardening Know How

Что касается времени сбора урожая, то здесь тоже нужно угадать, ведь нельзя слишком рано и, наоборот, слишком поздно собирать эти фрукты. Опытные дачники объяснили, когда следует собирать яблоки поздних сортов.

Самое лучшее время для сбора урожая поздних яблок

Фрукты поздних сортов могут оставаться пригодными и не терять своих вкусовых качеств в течение нескольких месяцев. Однако, это возможно только в том случае, если вы правильно соберете их и поместите в погреб или хранилище.

О том, когда нужно собирать поздние яблоки, необходимо читать в описаниях самих сортов, которые вы посадили в саду. В инструкции должно быть указано ориентировочное время созревания или информация о том, когда нужно собирать яблоки того или иного сорта.

Сбор урожая яблок в саду. Фото: Pexels

Фрукты этого сорта собирают в так называемой технической спелости, то есть тогда, когда яблоки полностью налились, но они еще не успели созреть.

Что следует знать при сборе яблок

Во время сбора урожая этих фруктов нужно, прежде всего, смотреть на то, насколько они спелые. Дело в том, что мякоть слишком зеленых плодов во время хранения начнет увядать, а вот уже переспевшие яблоки могут быстро испортиться.

Напомним, мы писали о том, как нужно ухаживать за яблоней в саду после сбора урожая.

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