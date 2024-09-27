Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Когда стоит собирать яблоки поздних сортов — лучшие советы, которые вам помогут arrow

Когда стоит собирать яблоки поздних сортов — лучшие советы, которые вам помогут

27 сентября 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Когда собирать поздние яблоки — советы для садоводов
Садовница, которая собирает урожай яблок. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Сегодня украинские дачи трудно представить без яблонь, которые способны хорошо уродить, если за ними правильно ухаживать, например, если вовремя собрать урожай. Опытные садоводы рассказали, когда следует собирать плоды поздних сортов, чтобы насладиться вкусными фруктами.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

Читайте также:

Яблоки — это очень полезные для здоровья фрукты, содержащие в своем составе большое количество витаминов и элементов. Если вы хотите принести пользу своему организму и имеете свой сад, тогда вам необходимо знать, как вырастить самые лучшие фрукты.

Спелые красные яблоки на ветке дерева.
Спелые красные яблоки на ветке дерева. Фото: Gardening Know How

Что касается времени сбора урожая, то здесь тоже нужно угадать, ведь нельзя слишком рано и, наоборот, слишком поздно собирать эти фрукты. Опытные дачники объяснили, когда следует собирать яблоки поздних сортов.

Самое лучшее время для сбора урожая поздних яблок

Фрукты поздних сортов могут оставаться пригодными и не терять своих вкусовых качеств в течение нескольких месяцев. Однако, это возможно только в том случае, если вы правильно соберете их и поместите в погреб или хранилище.

О том, когда нужно собирать поздние яблоки, необходимо читать в описаниях самих сортов, которые вы посадили в саду. В инструкции должно быть указано ориентировочное время созревания или информация о том, когда нужно собирать яблоки того или иного сорта.

Сбор урожая яблок в саду
Сбор урожая яблок в саду. Фото: Pexels

Фрукты этого сорта собирают в так называемой технической спелости, то есть тогда, когда яблоки полностью налились, но они еще не успели созреть.

Что следует знать при сборе яблок

Во время сбора урожая этих фруктов нужно, прежде всего, смотреть на то, насколько они спелые. Дело в том, что мякоть слишком зеленых плодов во время хранения начнет увядать, а вот уже переспевшие яблоки могут быстро испортиться.

Напомним, мы писали о том, как нужно ухаживать за яблоней в саду после сбора урожая.

Раньше мы рассказывали о том, как обрезать яблоню осенью, чтобы она дала обильный урожай фруктов.

Также мы сообщали о том, куда следует девать яблоки, которые посыпались с деревьев.

деревья советы сад яблоки яблоня

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:23 Траур вместо праздника — из-за русских обстрелов в Измаиле отменили День города

17:19 ВАКС рассмотрел апелляцию депутата по делу о земельной схеме в Киевской области

Срочная новость

17:14 В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Срочная новость

17:10 В Староконстантинове были слышны взрывы

17:09 Харьков под обстрелом — в городе раздался взрыв

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

17:07 ТЦК не оформляет отсрочку без ВВК — что делать

16:45 Последние теплые дни в Одессе — какая погода будет в субботу

16:44 Смертельное ДТП с участием полицейского на Черниговщине — в ГБР показали фото

16:40 Ушла из жизни легендарная актриса Мэгги Смит

16:23 Global Digital Social Forum — фоторепортаж Новини.LIVE

17:23 Траур вместо праздника — из-за русских обстрелов в Измаиле отменили День города

17:19 ВАКС рассмотрел апелляцию депутата по делу о земельной схеме в Киевской области

Срочная новость

17:14 В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Срочная новость

17:10 В Староконстантинове были слышны взрывы

17:09 Харьков под обстрелом — в городе раздался взрыв

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

17:07 ТЦК не оформляет отсрочку без ВВК — что делать

16:45 Последние теплые дни в Одессе — какая погода будет в субботу

16:44 Смертельное ДТП с участием полицейского на Черниговщине — в ГБР показали фото

16:40 Ушла из жизни легендарная актриса Мэгги Смит

16:23 Global Digital Social Forum — фоторепортаж Новини.LIVE

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Text

20:26 Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации