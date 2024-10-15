Когда лучше сажать яблоню осенью — какие сорта выбрать

Человек, собирающий урожай яблок. Фото: Freepik

Каждый опытный садовник рекомендует сажать дерево с яблоками в осенний период, чтобы оно лучше прижилось и окрепло до весеннего сезона. Узнайте, когда лучше это делать и какие сорта яблонь считаются самыми лучшими в Украине.

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Когда лучше посадить яблоню в осенний сезон

Садоводы с опытом советуют успеть посадить и укоренить эти фруктовые деревья в саду до наступления первых зимних заморозков. Дело в том, что в противном случае саженцы яблонь просто замерзнут, поэтому начинайте это делать уже сейчас.

Большой урожай яблок на деревьях. Фото: Pinterest

Если вы хотите, чтобы у яблонь появились новые корни, температура воздуха на улице должна держаться на уровне более десяти градусов в течение двух недель.

Если вы живете в южной части Украины, то лучшим периодом посадки этих плодовых деревьев считается период до середины октября. А если ваш регион расположен на севере или в центре, тогда завершить посадку яблони лучше до середины сентября.

Процесс посадки яблони в саду. Фото: Decorexpro

Какие сорта яблонь лучше сажать в Украине

Если вы хотите вырастить самые лучшие яблони в своем саду, вам следует знать, какие сорта лучше. К списку самых лучших сортов яблонь в Украине относятся такие сорта, как:

Голден Делишес — хороший урожай, вкусные плоды и долгое хранение в холодильнике

Фуджи — ароматная мякоть, крупные плоды, много сахара, отсутствие кислинки и способность храниться в холодильнике или погребе до одного года

Рэд Джонапринц — высокая урожайность, вкусные и сочные плоды, хранение до четырех месяцев в погребе, но потребность в обработке от мучнистой росы

Гала — стабильно высокая урожайность, средние плоды, хороший иммунитет к мучнистой росе и средний — к парше

Уильямс Прайд — долгий период плодоношения, защита от болезней, но потребность в опылителях

Пинова — сладкие и сочные плоды, крепкий иммунитет к болезням, но потребность в регулярной обрезке

Питмастон — плоды с ананасово-ореховым вкусом и цветочным ароматом, сладкая и сочная мякоть, устойчивость к болезням и морозам

Напомним, мы писали о том, когда лучше собирать поздние сорта яблок в саду.

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